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Wildberries будет строить склады для сторонних компаний

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Wildberries займется строительством логистических парков для других компаний. Это поможет снизить затраты на развитие собственных логистических объектов, узнали «Ведомости».

Wildberries будет строить склады для сторонних компаний

По данным Nikoliers, сейчас в портфеле онлайн-ритейлера более 4,2 млн кв. м строящихся и анонсированных складских комплексов по всей России.

Управляющий партнер NT Properties Владислав Рябов говорит, что сейчас возведение складов, например, в Москве и Санкт-Петербурге, обходится девелоперам примерно в 60 тыс.–70 тыс. рублей за 1 кв. м, тогда как цена продажи составляет 75 тыс.–85 тыс. рублей за 1 кв. м. 

  • Пожар на складе Wildberries в Шушарах произошел 13 января. Огонь полностью уничтожил здание площадью 100 тыс. кв. м. и весь хранящийся на складе товар. Ущерб от пожара оценивается в сумму до 17 млрд рублей. После пожара на складе в Шушарах Wildberries арендовал складские помещения «Ленты» и «ВсеИнструменты.ру».
  • Позднее компания решила построить новый склад под Петербургом взамен сгоревшего. Объект расположится в Тосненском районе Ленинградской области, инвестиции в проект составят 9 млрд рублей. 

Фото на обложке: Maksim Safaniuk / Shutterstock

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