Wildberries будет строить склады для сторонних компаний

Wildberries займется строительством логистических парков для других компаний. Это поможет снизить затраты на развитие собственных логистических объектов, узнали «Ведомости».

По данным Nikoliers, сейчас в портфеле онлайн-ритейлера более 4,2 млн кв. м строящихся и анонсированных складских комплексов по всей России.

Управляющий партнер NT Properties Владислав Рябов говорит, что сейчас возведение складов, например, в Москве и Санкт-Петербурге, обходится девелоперам примерно в 60 тыс.–70 тыс. рублей за 1 кв. м, тогда как цена продажи составляет 75 тыс.–85 тыс. рублей за 1 кв. м.

Пожар на складе Wildberries в Шушарах произошел 13 января. Огонь полностью уничтожил здание площадью 100 тыс. кв. м. и весь хранящийся на складе товар. Ущерб от пожара оценивается в сумму до 17 млрд рублей. После пожара на складе в Шушарах Wildberries арендовал складские помещения «Ленты» и «ВсеИнструменты.ру».

Позднее компания решила построить новый склад под Петербургом взамен сгоревшего. Объект расположится в Тосненском районе Ленинградской области, инвестиции в проект составят 9 млрд рублей.

Фото на обложке: Maksim Safaniuk / Shutterstock