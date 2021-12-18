Татьяна Бакальчук заявила, что IPO пока не входит в стратегию Wildberries

В стратегии развития Wildberries пока нет планов по проведению первичного публичного размещения акций (IPO) несмотря на рекомендации банков, заявила основательница крупнейшего в России онлайн-ритейлера Татьяна Бакальчук.
IPO все еще не входит в планы Wildberries, сообщил Reuters со ссылкой на Бакальчук.
«Банки, которые приходят к нам, говорят — пожалуйста, поймите, что сейчас самое благоприятное время для IPO, потому что это будут самые дешевые привлеченные деньги. Они считают, что через два года, скорее всего, эта эйфория пройдет», — сообщила Бакальчук.
Она добавила, что «все может случиться в этой жизни», но сейчас IPO не входит в стратегию Wildberries.
По словам Бакальчук, с еще меньшей вероятностью Wildberries отдаст долю стратегическому инвестору. «Это 100% отказ. Если есть призрачная надежда на IPO... то привлечение инвестора — это определенно нет», — заявила Бакальчук.
По словам Бакальчук, в 2021 году компания ожидает почти пятикратного увеличения чистой прибыли до 10 млрд рублей с 2,1 млрд рублей в 2020 году.
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Фото: Elena Chernyshova/Bloomberg
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