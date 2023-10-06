Windows 11 за два года после релиза не смогла обойти по популярности Windows 10

Windows 11 за два года после релиза не смогла обойти по популярности предыдущую версию ОС Windows 10. Доля «десятки» на мировом присутствии ПК снижается медленно, а новая версия операционной системы подвергается критике со стороны пользователей.
Последняя версия операционной системы Windows 11 оказалась менее популярной у пользователей ПК, чем ее предыдущая версия Windows 10. Об этом свидетельствуют данные StatCounter.
Согласно статистике, Windows 10 по всему миру установлена на 71,6% персональных компьютерах, в то время как ее обновленная версия Windows 11 пользуется популярностью только у 23,6% пользователей.
С момента релиза Windows 11 в 2021 году доля Windows 10 снизилась всего на 8%. Через два года после выпуска Windows 10 в 2015 году эта ОС уже занимала долю рынка в 33%, что на 10% больше, чем у Windows 11 при тех же обстоятельствах.
Пользователи критикуют Windows 11 за неудобство меню «Пуск», отсутствие имевших место в Windows 10 возможностей при работе с панелью задач. Также у многих пользователей Windows 11 возникают трудности с переходом на нее с Windows 10 – новая ОС более требовательна к комплектующим ПК.
Фото на обложке: Rokas Tenys /
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