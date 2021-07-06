Открыта на регистрация на форум по бизнесу и технологиям ReForum Winning The Hearts

Евгения Хрисанфова
29-30 июля состоится международный онлайн-форум ReForum Winning The Hearts, посвященный темам бизнеса, саморазвития, технологий и человека в мире будущего. Участие бесплатное, но нужна регистрация.
Открыта на регистрация на форум по бизнесу и технологиям ReForum Winning The HeartsЕвгения Хрисанфова
Перед гостями выступят российские и международные спикеры, которым можно будет задать вопросы. Среди них:
- Лоуренс Краусс — американский специалист по астрофизике и космологии, автор научно-популярных книг;
- Станислав Дробышевский — антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, научный редактор портала «Антропогенез.ру».
- Николай Горелый — основатель фестиваля Geek Picnic, партнер Мета-университета;
- Джама Джурабаев — концепт-художник, работал над визуальным стилем сериала «Мандалорец», фильмов «Алладин», «Мир юрского периода 2», «Первому игроку приготовиться», и другие эксперты.
Программа форума будет поделена на четыре трека:
- «Взгляд на будущее»: каким станет человек в мире будущего, как принять неопределенность, почему нам тесно на нашей планете.
- «Взгляд на карьеру и деньги»: навыки для карьерных успехов в 2025 году, креативность, профессия футуролога-стратега.
- «Взгляд на технологии и бизнес»: будущее блокчейна, «умные» города, устойчивое развитие, цифровые стартапы.
- «Взгляд на саморазвитие»: цифровой этикет, онлайн-образование и другие темы.
Подробности и регистрация — по ссылке.
Фото на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Школа Russol собирает деньги на перевод курса по квантовым вычислениям
- 2 Работать из дома или из офиса? Стартапы готовят решения для любой ситуации
- 3 Предприниматели смогут развить бизнес на площадках районных центров «Место встречи»
- 4 Сервис Total Recall поможет запомнить коллег
- 5 5 этапов роста, которые должна пройти каждая компания