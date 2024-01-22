Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Экосистема Wonder Family Артема Голдмана привлекла $500 тыс. на создание ИИ для управления бизнесом e-commerce

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Экосистема Wonder Family (ранее Elixir Family) Артема Голдмана, которая позволяет предпринимателям выходить на рынок США через продажи на Amazon, привлекла $500 тыс. инвестиций от основателя СДЭК Леонида Гольдорта и других бизнес-ангелов.

Экосистема Wonder Family Артема Голдмана привлекла $500 тыс. на создание ИИ для управления бизнесом e-commerce

«Мы открыли офис в Сан-Франциско и начали разработку искусственного интеллекта, который сможет запускать и управлять e-commerce-бизнесом без участия человека. Раунд закрыли в начале января», — сообщил RB.RU Голдман.

Всего в раунде приняли участие пять инвесторов — как текущие, так и новые. Кроме Гольдорта в Wonder Family среди новых инвесторов назвали Александра Пятигорского (опыт работы на позиции вице-президента банка «Открытие, аналогичная позиция в Disney и др.). Оценка компании не раскрывается.

Wonder Family помогает русскоязычным предпринимателям выходить на глобальный рынок электронной коммерции — ведет разработку товаров для продажи и участвует в маркетинговом продвижении. На Amazon компания продает патчи для глаз, маску для лица и две маски для ног.

По словам Голдмана, в феврале компания планирует запустить TikTok Shop, а также получает запросы на сотрудничество от офлайн-ритейла в США.

По собственным данным компании, выручка в 2023 году выросла в 16 раз год к году и превысила $1,5 млн. «Наша цель, по-прежнему, — запуск более 10 тысяч уникальных востребованных продуктов к 2030 году. За счет ИИ мы планируем сделать это командой не больше 100 человек», — добавил Голдман (сейчас в команде порядка 50 специалистов).

  • В ноябре 2022 года Wonder Family (тогда еще Elixir Family) привлекла $500 тыс. от сооснователя «Нетологии» Максима Спиридонова.
  • В июне 2023 года сообщалось о планах Wonder Family и партнера YellowRocks Романа Белодеда создать фонд для инвестиций в зарубежные e-commerce-стартапы объемом $10 млн.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Налогообложение в Сербии: между Россией и ЕС
  2. 2 «Золотая виза» в ОАЭ: что учитывать предпринимателю при подаче заявления
  3. 3 Как начать бизнес в ОАЭ в 2024 году: этапы открытия и перспективные ниши
  4. 4 Стамбул для инвесторов: обзор 5 районов, открытых для инвестиций
  5. 5 Зачем и как уезжают русскоязычные предприниматели в Великобританию
Куда идти стартапу в США
Список полезных контактов, предпринимательских сообществ и инвесторов
Получить список

ВОЗМОЖНОСТИ

22 января 2024

HealthCare Lab Challenge 2024

25 января 2024

Академия инноваторов

26 января 2024

Бизнес уикенд. Старт

Все ВОЗМОЖНОСТИ