Экосистема Wonder Family Артема Голдмана привлекла $500 тыс. на создание ИИ для управления бизнесом e-commerce

Экосистема Wonder Family (ранее Elixir Family) Артема Голдмана, которая позволяет предпринимателям выходить на рынок США через продажи на Amazon, привлекла $500 тыс. инвестиций от основателя СДЭК Леонида Гольдорта и других бизнес-ангелов.

«Мы открыли офис в Сан-Франциско и начали разработку искусственного интеллекта, который сможет запускать и управлять e-commerce-бизнесом без участия человека. Раунд закрыли в начале января», — сообщил RB.RU Голдман.

Всего в раунде приняли участие пять инвесторов — как текущие, так и новые. Кроме Гольдорта в Wonder Family среди новых инвесторов назвали Александра Пятигорского (опыт работы на позиции вице-президента банка «Открытие, аналогичная позиция в Disney и др.). Оценка компании не раскрывается.

Wonder Family помогает русскоязычным предпринимателям выходить на глобальный рынок электронной коммерции — ведет разработку товаров для продажи и участвует в маркетинговом продвижении. На Amazon компания продает патчи для глаз, маску для лица и две маски для ног.

По словам Голдмана, в феврале компания планирует запустить TikTok Shop, а также получает запросы на сотрудничество от офлайн-ритейла в США.

По собственным данным компании, выручка в 2023 году выросла в 16 раз год к году и превысила $1,5 млн. «Наша цель, по-прежнему, — запуск более 10 тысяч уникальных востребованных продуктов к 2030 году. За счет ИИ мы планируем сделать это командой не больше 100 человек», — добавил Голдман (сейчас в команде порядка 50 специалистов).

В ноябре 2022 года Wonder Family (тогда еще Elixir Family) привлекла $500 тыс. от сооснователя «Нетологии» Максима Спиридонова.

В июне 2023 года сообщалось о планах Wonder Family и партнера YellowRocks Романа Белодеда создать фонд для инвестиций в зарубежные e-commerce-стартапы объемом $10 млн.

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