Стартап выходцев из России WowCube получил разрешение от SEC на привлечение до $5 млн

Стартап выходцев из России WowCube получил Form С от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и готовится привлечь до $5 млн (до $1,07 млн без финансового аудита и до $5 млн после аудита) на американской площадке StartEngine, где обычные люди могут покупать акции компаний на ранней стадии развития. Об этом RB.RU рассказал основатель компании Илья Осипов.

Компания, зарегистрированная в США, создала миниатюрный игровой куб WowCube, напоминающий «Кубик Рубика», и экосистему для разработки публикации и продажи приложений для кубика. Игрушка оснащена 8 микропроцессорами и 24 экранами. В куб можно загружать приложения со смартфона на iOS или Android через Bluetooth.

Осипов заявил, что инвесторам будет предложено 10% акций инновационной компании. Бумаги можно будет приобрести в течение года. Вся компания оценивается в $49 млн.

Подготовка к размещению заняла около трех месяцев. Без получения одобрения со стороны SEC компании в США не имеют права привлекать инвестиции от неквалифицированных инвесторов или рекламировать такую возможность. Теперь комиссия разрешила это сделать в рамках так называемого Reg CF (инвестиционного краудфандинга).

«Статус Regulation Crowdfunding позволяет нам привлекать деньги частных инвесторов до $5 млн в год. На следующем этапе мы можем пройти Regulation A, что позволяет привлекать $75 млн в год», — пояснил Осипов.

За размещение на площадке StartEngine стартап заплатит комиссию в 1-9%, из которой часть может быть оплачена акциями. Преимущество площадки заключается в широких рекламных возможностях – она оповещает инвесторов о новых компаниях.

По словам Осипова, интерес к проекту по выпуску кубиков, в которые можно загружать приложения через смартфон, очень высок. В августе WowCube привлек $4,5 млн, $1,5 млн из которых вложил владелец Xsolla Александр Агапитов через свою компанию Hand of Midas, $3 млн – Dobro Capital, Starta Capital, InvestFest, Network VC, Quonota и бизнес-ангелы.

Осипов утверждает, что видит огромный интерес к компании со стороны небольших инвесторов и бизнес-ангелов. Но возможности привлечь их средства, например, траншами по $20 тысяч, у компании не оказалось. Намерение купить акции также высказывали клиенты стартапа, сделавшие предзаказы на кубики.

«Люди чувствуют, что это прикольная штука. Они предлагали: давайте купим ваши акции. Тут многие относятся к этому философски. Вот нравится компания и куплю ее акции», — заявил основатель.

Но большинство желающих не являются кваллифицированными инвесторами. Чтобы привлекать от них средства WowCube должен был получить одобрение SEC.

Вырученные в рамках краудфандинга в США средства компания направит на расширение производства, создание программного обеспечения, маркетинговые нужды и выход на рынок, а также текущую операционную деятельность.

Пока WowCube собирает предзаказы на игровые кубы и заключает соглашения с дистрибьюторами. Также стартап закупает электронные компоненты, такие как микропроцессоры и дисплеи, которые надо заказывать и оплачивать заранее, и в конце 2022 года сделает первую отгрузку ограниченной партии.

Осипов говорит, что процесс, который ему удалось запустить, это своего рода «мини-IPO» и полученный опыт поможет компании стать публичной и предложить свои акции и на фондовой бирже в будущем.

В августе Илья Осипов сообщал, что предзаказы на кубики уже достигли 185,9 тысяч штук – это около $46,5 млн в денежном эквиваленте. Сейчас количество заявок достигло 170 тысяч от дистрибьютеров и 48 тысяч – от частных лиц.

Разработку WowCube компания начала в 2016 году, а в 2018-ом представила первый опытный образец.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Илья Осипов