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Стартап выходцев из России WowCube получил разрешение от SEC на привлечение до $5 млн

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Стартап выходцев из России WowCube получил Form С от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и готовится привлечь до $5 млн (до $1,07 млн без финансового аудита и до $5 млн после аудита) на американской площадке StartEngine, где обычные люди могут покупать акции компаний на ранней стадии развития. Об этом RB.RU рассказал основатель компании Илья Осипов.

Стартап выходцев из России WowCube получил разрешение от SEC на привлечение до $5 млн

Компания, зарегистрированная в США, создала миниатюрный игровой куб WowCube, напоминающий «Кубик Рубика», и экосистему для разработки публикации и продажи приложений для кубика. Игрушка оснащена 8 микропроцессорами и 24 экранами. В куб можно загружать приложения со смартфона на iOS или Android через Bluetooth. 

Осипов заявил, что инвесторам будет предложено 10% акций инновационной компании. Бумаги можно будет приобрести в течение года. Вся компания оценивается в $49 млн.

Подготовка к размещению заняла около трех месяцев. Без получения одобрения со стороны SEC компании в США не имеют права привлекать инвестиции от неквалифицированных инвесторов или рекламировать такую возможность. Теперь комиссия разрешила это сделать в рамках так называемого Reg CF (инвестиционного краудфандинга).

«Статус Regulation Crowdfunding позволяет нам привлекать деньги частных инвесторов до $5 млн в год. На следующем этапе мы можем пройти Regulation A, что позволяет привлекать $75 млн в год», — пояснил Осипов. 

За размещение на площадке StartEngine стартап заплатит комиссию в 1-9%, из которой часть может быть оплачена акциями. Преимущество площадки заключается в широких рекламных возможностях – она оповещает инвесторов о новых компаниях. 

По словам Осипова, интерес к проекту по выпуску кубиков, в которые можно загружать приложения через смартфон, очень высок. В августе WowCube привлек $4,5 млн, $1,5 млн из которых вложил владелец Xsolla Александр Агапитов через свою компанию Hand of Midas, $3 млн – Dobro Capital, Starta Capital, InvestFest,  Network VC, Quonota и бизнес-ангелы. 

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Осипов утверждает, что видит огромный интерес к компании со стороны небольших инвесторов и бизнес-ангелов. Но возможности привлечь их средства, например, траншами по $20 тысяч, у компании не оказалось. Намерение купить акции также высказывали клиенты стартапа, сделавшие предзаказы на кубики. 

«Люди чувствуют, что это прикольная штука. Они предлагали: давайте купим ваши акции. Тут многие относятся к этому философски. Вот нравится компания и куплю ее акции», — заявил основатель.

Но большинство желающих не являются кваллифицированными инвесторами. Чтобы привлекать от них средства WowCube должен был получить одобрение SEC.

Вырученные в рамках краудфандинга в США средства компания направит на расширение производства, создание программного обеспечения, маркетинговые нужды и выход на рынок, а также текущую операционную деятельность.

Пока WowCube собирает предзаказы на игровые кубы и заключает соглашения с дистрибьюторами. Также стартап закупает электронные компоненты, такие как микропроцессоры и дисплеи, которые надо заказывать и оплачивать заранее, и в конце 2022 года сделает первую отгрузку ограниченной партии.

Осипов говорит, что процесс, который ему удалось запустить, это своего рода «мини-IPO» и полученный опыт поможет компании стать публичной и предложить свои акции и на фондовой бирже в будущем.

В августе Илья Осипов сообщал, что предзаказы на кубики уже достигли 185,9 тысяч штук – это около $46,5 млн в денежном эквиваленте. Сейчас количество заявок достигло 170 тысяч от дистрибьютеров и 48 тысяч – от частных лиц. 

Разработку WowCube компания начала в 2016 году, а в 2018-ом представила первый опытный образец.

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Фото: Илья Осипов

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