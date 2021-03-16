В Москве пройдет конференция по управлению персоналом #WOWHR2021

Евгения Хрисанфова
29 марта состоится конференция #WOWHR2021, посвященная проблемам найма персонала и работы с сотрудниками. Мероприятие пройдет в офлайн- и онлайн-форматах.
В Москве пройдет конференция по управлению персоналом #WOWHR2021Евгения Хрисанфова
Участников ждут восемь тематических треков:
- Wellbeing — здоровье и благополучие сотрудников.
- HR-трансформация — бирюзовые компании, agile и другие инструменты для решения бизнес-задач.
- Обучение.
- Мотивация.
- Массовый подбор.
- Digital-проекты и IT-инструменты.
- Геймификация.
- Эффективное обустройство офисного пространства.
- Работа со школьниками, студентами и молодыми специалистами.
В качестве спикеров выступят представители компаний Х5 Retail Group, Ozon, Fix Price, IKEA, Nexign, «Газпром нефть», «РЖД», «СберМаркет» и многих других.
Также в рамках мероприятия пройдет награждение победителей бизнес-премии WOW!HR 2021. Узнать подробности и купить билет можно на сайте конференции.
Фото на обложке: Unsplash
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