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В Москве пройдет конференция по управлению персоналом #WOWHR2021

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

29 марта состоится конференция #WOWHR2021, посвященная проблемам найма персонала и работы с сотрудниками. Мероприятие пройдет в офлайн- и онлайн-форматах.

В Москве пройдет конференция по управлению персоналом #WOWHR2021

Участников ждут восемь тематических треков:

  1. Wellbeing — здоровье и благополучие сотрудников.
  2. HR-трансформация — бирюзовые компании, agile и другие инструменты для решения бизнес-задач.
  3. Обучение.
  4. Мотивация.
  5. Массовый подбор.
  6. Digital-проекты и IT-инструменты.
  7. Геймификация.
  8. Эффективное обустройство офисного пространства.
  9. Работа со школьниками, студентами и молодыми специалистами.

В качестве спикеров выступят представители компаний Х5 Retail Group, Ozon, Fix Price, IKEA, Nexign, «Газпром нефть», «РЖД», «СберМаркет» и многих других.

Также в рамках мероприятия пройдет награждение победителей бизнес-премии WOW!HR 2021. Узнать подробности и купить билет можно на сайте конференции.

Фото на обложке: Unsplash

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