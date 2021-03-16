В Москве пройдет конференция по управлению персоналом #WOWHR2021

29 марта состоится конференция #WOWHR2021, посвященная проблемам найма персонала и работы с сотрудниками. Мероприятие пройдет в офлайн- и онлайн-форматах.

Участников ждут восемь тематических треков:



Wellbeing — здоровье и благополучие сотрудников. HR-трансформация — бирюзовые компании, agile и другие инструменты для решения бизнес-задач. Обучение. Мотивация. Массовый подбор. Digital-проекты и IT-инструменты. Геймификация. Эффективное обустройство офисного пространства. Работа со школьниками, студентами и молодыми специалистами.

В качестве спикеров выступят представители компаний Х5 Retail Group, Ozon, Fix Price, IKEA, Nexign, «Газпром нефть», «РЖД», «СберМаркет» и многих других.

Также в рамках мероприятия пройдет награждение победителей бизнес-премии WOW!HR 2021. Узнать подробности и купить билет можно на сайте конференции.

Фото на обложке: Unsplash