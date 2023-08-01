Огромный светящийся логотип X демонтировали с крыши здания Twitter

Обновленный светящийся логотип Twitter — гигантскую букву X — демонтировали со здания компании в Сан-Франциско, передает CNN. Инсталляция продержалась на крыше штаб-квартиры соцсети несколько дней.

Ранее сообщалось, что в Департамент строительной инспекции поступили жалобы на установку сооружения на крыше без разрешения, а также на небезопасный знак.

Позднее в ведомстве уточнили, что за минувшие выходные число жалоб выросло до 24. В основном они касались безопасности и чрезмерно яркого свечения от знака.

Владельцу здания теперь придется заплатить за установку конструкции без разрешения. Также предстоит оплатить работы по демонтажу знака. Кроме того, департамент намерен взыскать средства за инспекцию и расследование.

В прошлом месяце владелец компании Илон Маск объявил о ребрендинге Twitter. Название соцсети было заменено на X, а вместо прежнего логотипа с синей птицей появился символ X. Бизнесмен также заявил, что «твиты» теперь будут называться «иксы».

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