X запустит для Smart TV приложение-аналог YouTube

Соцсеть X намеревается вступить в конкуренцию с YouTube посредством запуска «идентичного» специального приложения для Smart TV на телевизорах Amazon и Samsung. Цель владельца X Илона Маска — побудить пользователей смотреть «длинные видеоролики на большом экране», что увеличит охваты и просмотры и, как следствие, привлечет рекламодателей.

Компания планирует запустить приложение на следующей неделе, как сообщил Fortune не названный источник внутри X. Помимо YouTube Маск видит конкурентов в телевизионных форматах от Twitch, Signal и Reddit.

В январе X, стремящаяся занять свою нишу среди потоковых сервисов, объявила, что «теперь это платформа, ориентированная в первую очередь на видео». Но эта идея не нова: еще будучи Twitter’ом, компания трижды пыталась запускать телевизионные приложения.

Видение Маска в отношении потокового видео, похоже, сосредоточено вокруг медийных знаменитостей, онлайн-авторитетов и онлайн-трансляции видеоигр, уверены в Fortune.

Платформа недавно подписала контракт с бывшим ведущим CNN Доном Лемоном на новое шоу эксклюзивно на X, а бывший эксперт Fox News Такер Карлсон часто публикует на X длинные видео.

Известный блогер Mr. Beast с 243 млн подписчиков после призыва Маска перенести весь свой видеоконтент на X протестировал возможности платформы, загрузив полнометражное видео, и заработал свыше $250 тыс.

И все же эксперты напоминают, что несмотря на все усилия владельца, в соцсети X с момента приобретения Twitter 27 октября 2022 года наблюдаются ощутимые проблемы с рекламой. Рекламодатели, включая Disney, IBM и Apple, массово покинули X. Новый отчет Edison Research показал, что использование платформы за последний год сократилось на 30%.

Стоимость X также резко упала в период владения Маском. Fidelity, акционер X, говорит, что платформа сейчас на 71,5% дешевле, чем когда Маск приобрел ее за $44 млрд.

Фото на обложке: Unsplash