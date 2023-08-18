Зарубежный VPN-сервис предложил пользователям из Москвы и Петербурга участвовать в тестах за плату

Сервис X—VPN предложил пользователям из Москвы и Петербурга участвовать в тестах за плату. Сообщение об этом появилось в разделе «поддержка», обратил внимание РБК.
У желающих участвовать должен быть компьютер и стабильный широкополосный доступ в интернет. X—VPN готов предоставить участникам премиум-доступ к своему сервису и платить почасовую плату, но ее сумма не указана, только подчеркивается, что она обсуждаема.
В службе поддержке на вопрос издания о причинах открытия проекта ответили, что программа уже закрыта.
Эксперты указывают на возможную уникальность этого случая и предполагают, что он нужен для поиска способа обхода блокировок Роскомнадзора
- На фоне блокировок VPN-сервисы заняли треть топа скачиваемых на iOS приложений. По данным портала Data.ai., первое место — у Free VPN Proxy, второе занимает VPN - fast, secure, no limits. Также в топе VPN Beaver Turbo.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 9 лучших бесплатных VPN-сервисов для компьютеров и смартфонов
- 2 VPN-приложения для доступа к российским сервисам за границей
- 3 Выбираем VPN-сервис правильно — инструкция
- 4 «Закон о запрете VPN-сервисов не остановит опытных интернет-пользователей»
- 5 Во «ВКонтакте» появился закрытый клуб для организаторов сообществ
ВОЗМОЖНОСТИ
20 августа 2023
20 августа 2023
20 августа 2023