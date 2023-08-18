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Зарубежный VPN-сервис предложил пользователям из Москвы и Петербурга участвовать в тестах за плату

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сервис X—VPN предложил пользователям из Москвы и Петербурга участвовать в тестах за плату. Сообщение об этом появилось в разделе «поддержка», обратил внимание РБК.

Зарубежный VPN-сервис предложил пользователям из Москвы и Петербурга участвовать в тестах за плату

У желающих участвовать должен быть компьютер и стабильный широкополосный доступ в интернет. X—VPN готов предоставить участникам премиум-доступ к своему сервису и платить почасовую плату, но ее сумма не указана, только подчеркивается, что она обсуждаема.

В службе поддержке на вопрос издания о причинах открытия проекта ответили, что программа уже закрыта.

Эксперты указывают на возможную уникальность этого случая и предполагают, что он нужен для поиска способа обхода блокировок Роскомнадзора

  • На фоне блокировок VPN-сервисы заняли треть топа скачиваемых на iOS приложений. По данным портала Data.ai., первое место — у Free VPN Proxy, второе занимает VPN - fast, secure, no limits. Также в топе VPN Beaver Turbo.

Фото на обложке: Unsplash

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