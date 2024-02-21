Стартовал прием заявок на премию «Лучшее агентское медиа в диджитал»

Ruward Award и диджитал-продакшн ДАЛЕЕ начинают прием заявок на премию «Лучшее агентское медиа в диджитал». Это первая независимая награда для компаний и специалистов, создающих заметные медиа в России. Подать заявку можно на сайте премии.
Заявки принимаются от диджитал-агентств и отдельных специалистов до 31 марта 2024 года. Главный критерий — наличие своего медиа (телеграм-канала, подкаста, блога и т.п.) и его позитивный вклад в развитие российского диджитал-рынка. 22 апреля будет опубликован шорт-лист.
Всего заявлено четыре номинации:
- «Лучший телеграм-канал»;
- «Лучшее персональное медиа»;
- «Лучший видеоблог»;
- «Лучший блог или собственное медиа агентства».
Участники могут подать несколько заявок в разные номинации. К рассмотрению принимаются кейсы, реализованные в течение 2023–2024 гг.
Среди жюри — Виталий Быков (REDKEDS, G8), Павел Молянов («Сделаем»), Евгений Давыдов (Setters), Андрей Терехов (Ruward), Михаил Белошапка (ДАЛЕЕ), Екатерина Федюк (продюсер Founders` Mondays, RB.RU), Лариса Ступина (редактор лонгридов RB.RU) и другие.
Победителей объявят на церемонии награждения 25 апреля в Москве.
Фото на обложке: KAL VISUALS /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Этот африканский стриминг обошел Netflix и Amazon Prime
- 2 Бренд-медиа: нужны они бизнесу или нет
- 3 Пиар привлечения инвестиций: почему важно освещать лончи
- 4 30 инструментов для работы в Instagram* в 2023 году
- 5 Фестиваль креативных индустрий G8 и PR-агентство Rassvet.digital готовят большую дискуссию о медиарынке в сентябре
ВОЗМОЖНОСТИ
21 февраля 2024
22 февраля 2024
23 февраля 2024