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Стартовал прием заявок на премию «Лучшее агентское медиа в диджитал»

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Ruward Award и диджитал-продакшн ДАЛЕЕ начинают прием заявок на премию «Лучшее агентское медиа в диджитал». Это первая независимая награда для компаний и специалистов, создающих заметные медиа в России. Подать заявку можно на сайте премии.

Стартовал прием заявок на премию «Лучшее агентское медиа в диджитал»

Заявки принимаются от диджитал-агентств и отдельных специалистов до 31 марта 2024 года. Главный критерий — наличие своего медиа (телеграм-канала, подкаста, блога и т.п.) и его позитивный вклад в развитие российского диджитал-рынка. 22 апреля будет опубликован шорт-лист.

Всего заявлено четыре номинации:

  • «Лучший телеграм-канал»;
  • «Лучшее персональное медиа»;
  • «Лучший видеоблог»;
  • «Лучший блог или собственное медиа агентства».

Участники могут подать несколько заявок в разные номинации. К рассмотрению принимаются кейсы, реализованные в течение 2023–2024 гг. 

Среди жюри — Виталий Быков (REDKEDS, G8), Павел Молянов («Сделаем»), Евгений Давыдов (Setters), Андрей Терехов (Ruward), Михаил Белошапка (ДАЛЕЕ), Екатерина Федюк (продюсер Founders` Mondays, RB.RU), Лариса Ступина (редактор лонгридов RB.RU) и другие. 

Победителей объявят на церемонии награждения 25 апреля в Москве. 

Фото на обложке: KAL VISUALS / Unsplash

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