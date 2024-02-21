Стартовал прием заявок на премию «Лучшее агентское медиа в диджитал»

Ruward Award и диджитал-продакшн ДАЛЕЕ начинают прием заявок на премию «Лучшее агентское медиа в диджитал». Это первая независимая награда для компаний и специалистов, создающих заметные медиа в России. Подать заявку можно на сайте премии.

Заявки принимаются от диджитал-агентств и отдельных специалистов до 31 марта 2024 года. Главный критерий — наличие своего медиа (телеграм-канала, подкаста, блога и т.п.) и его позитивный вклад в развитие российского диджитал-рынка. 22 апреля будет опубликован шорт-лист.

Всего заявлено четыре номинации:

«Лучший телеграм-канал»;

«Лучшее персональное медиа»;

«Лучший видеоблог»;

«Лучший блог или собственное медиа агентства».

Участники могут подать несколько заявок в разные номинации. К рассмотрению принимаются кейсы, реализованные в течение 2023–2024 гг.

Среди жюри — Виталий Быков (REDKEDS, G8), Павел Молянов («Сделаем»), Евгений Давыдов (Setters), Андрей Терехов (Ruward), Михаил Белошапка (ДАЛЕЕ), Екатерина Федюк (продюсер Founders` Mondays, RB.RU), Лариса Ступина (редактор лонгридов RB.RU) и другие.

Победителей объявят на церемонии награждения 25 апреля в Москве.

Фото на обложке: KAL VISUALS / Unsplash