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Владелец «Пятерочки» и «Перекрестка» преобразовал свое ООО в ПАО

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

X5 Group, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», преобразовала ООО «Корпоративный центр ИКС 5» в публичное акционерное общество (ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»). Об этом говорится в сообщении компании.

Владелец «Пятерочки» и «Перекрестка» преобразовал свое ООО в ПАО
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Изменения произошли в связи с требованиями российского закона об особенностях регулирования корпоративных отношений в экономически значимых компаниях (ст. 9 закона №470-ФЗ от 4 августа 2023 года).

  • В марте Минпромторг обратился в Арбитражный суд с заявлением о приостановке корпоративных прав голландской X5 Retail Group N.V. в отношении ее дочернего российского предприятия. Сообщалось, что владение X5 Retail Group N.V. долей в российской X5 Group создает риски причинения вреда подразделению X5 в России.
  • 3 мая суд вынес решение о приостановке корпоративных прав X5 Retail Group N.V. в отношении ООО «Корпоративный центр ИКС 5».

Ритейлер, как сообщается, продолжает собирать заявки от держателей депозитарных расписок X5 Retail Group N.V. на распределение акций ПАО «Корпоративный центр ИКС 5».

Закон устанавливает 4-месячный период (начиная с 3 мая 2024 года) для сбора компанией таких заявлений и принятия решения о включении инвестора в перечень лиц, вступающих в прямое владение акциями ПАО «Корпоративный центр ИКС 5».

Держателям депозитарных расписок X5 Retail Group N.V. с хранением в российской депозитарной инфраструктуре не нужно предпринимать дополнительных действий.

Фото на обложке: Arsenie Krasnevsky / Shutterstock

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