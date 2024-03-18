xAI Илона Маска опубликовала исходный код чат-бота Grok

Конкурент OpenAI — компания Илона Маска xAI — как и обещала , открыла исходный код чат-бота Grok. Из сообщения разработчика следует, что опубликованные данные содержат 314 млрд параметров.

Компания открыла исходники языковой модели Grok-1 по лицензии Apache 2.0. В формате торрента компания предлагает скачать 300 ГиБ файлов с весами MoE-модели c 314 млрд параметров.

Открыть данные Маск решил на фоне его обвинений в адрес OpenAI. Бизнесмен подал иск к компании, одним из основателей которой он выступает. В исковом заявлении предприниматель обвинил разработчика в коммерциализации изначально некоммерческого проекта. Также Маск назвал OpenAI «дочкой» Microsoft с закрытым исходным кодом.

В ответ OpenAI опубликовала часть внутренней переписки с Илоном Маском в период, когда он еще был акционером компании. Из материалов следует, что именно Маск настаивал на привлечении для OpenAi «миллиардов долларов».

Илон Маск запустил xAI как конкурента OpenAI летом 2023 года. Компания привлекла $500 млн от инвесторов и нацелилась на $1 млрд.

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