Xiaomi представила кибер-пса собственной разработки. CyberDog оснащен множеством датчиков и умеет делать сальто. В отличие от похожего робота от Boston Dynamics за ~5,5 млн рублей, китайский робопес из первой выпущенной партии будет стоить в 50 раз дешевле.
О новинке Xiaomi, представленной на презентации компании, написали в The Verge.
CyberDog весит 3 кг и способен передвигаться со скоростью 3,2 м/с. Робот оснащен GPS, сенсорными датчиками, интеллектуальной камерой RealSense D450 производства Intel и широкоугольным объективом. «Мозг» робопса – модуль Jetson Xavier NX от компании NVidia.
Xiaomi выпустит партию 1000 штук для «поклонников Xiaomi, инженеров и энтузиастов робототехники», пишет издание. CyberDog из первой партии будет стоить 9999 юаней, или ~115 тысяч рублей. Для сравнения, похожий робопес от Boston Dynamics стоит около 5,5 млн рублей.
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Фото: Xiaomi
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