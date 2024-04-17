Boston Dynamics представила полностью электрического человекоподобного робота Atlas. Роботы–гуманоиды прежнего поколения работали на гидравлических приводах. Новую модель будут тестировать с несколькими клиентами.
Американский производитель роботов Boston Dynamics представил модель Atlas нового поколения роботов–гуманоидов. Ролик–знакомство с роботом компания опубликовала на YouTube.
В отличие от прошлой модели роботов Atlas, которые были оснащены гидравлическими приводами, новое поколение работает на электромоторах. За счет этого возможности робота расширились — конечности стали более подвижны, манипуляторы стали выполнять новые захваты.
Нового робота Atlas будут тестировать с несколькими клиентами, в том числе компанией Hyundai, которая инвестировала в проект. Hyundai купила 80% в Boston Dynamics в 2021 году за $1,1 млрд.
Фото на обложке: Boston Dynamics
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