Xiaomi планирует производить электромобили уже в 2024 году

Xiaomi получил одобрение китайской национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC) на выпуск электромобилей. Производство начнется в первой половине 2024 года, узнал Reuters.
Компания ускорила набор персонала и собирается выпустить в следующем году около 100 тыс. электрокаров. В течение десяти лет Xiaomi намерена инвестировать в автомобильный бизнес $10 млрд.
По данным агентства, NDRC фактически приостановил выдачу лицензий на запуск новых производств электрокаров из-за развертывания избыточных мощностей и низкий спрос в секторе.
Фото на обложке: buffaloboy /
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