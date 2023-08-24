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Xiaomi планирует производить электромобили уже в 2024 году

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Xiaomi получил одобрение китайской национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC) на выпуск электромобилей. Производство начнется в первой половине 2024 года, узнал Reuters.

Xiaomi планирует производить электромобили уже в 2024 году

Компания ускорила набор персонала и собирается выпустить в следующем году около 100 тыс. электрокаров. В течение десяти лет Xiaomi намерена инвестировать в автомобильный бизнес $10 млрд.

По данным агентства, NDRC фактически приостановил выдачу лицензий на запуск новых производств электрокаров из-за развертывания избыточных мощностей и низкий спрос в секторе.

Фото на обложке: buffaloboy / Shutterstock

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