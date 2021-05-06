Xiaomi возглавила отечественный рынок смартфонов

Китайская компания Xiaomi заняла первое место на российском рынке смартфонов по итогам первого квартала 2021 года.
По данным аналитической компании Canalys, доля Xiaomi составила 32% , сообщили RB.RU в пресс-службе Xiaomi.
«По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года прирост составил впечатляющие 125% – самый серьёзный рост среди ведущей тройки компаний (вторую и третью позиции в рейтинге заняли Samsung и Honor — прим. RB.RU). В прошлом же квартале доля Xiaomi на российском рынке составляла 24%», — заявляют представители китайской компании.
Согласно данным Canalys, в прошлом году Xiaomi занимала третье место на отечественном рынке, а уже в третьем квартале 2020 переместилась на вторую строчку. На глобальном рынке компания по-прежнему на второй строчке рейтинга по количеству отгруженных смартфонов.
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Фото на обложке: OneSideProFoto /
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