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Xiaomi возглавила отечественный рынок смартфонов

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Китайская компания Xiaomi заняла первое место на российском рынке смартфонов по итогам первого квартала 2021 года.

Xiaomi возглавила отечественный рынок смартфонов

По данным аналитической компании Canalys, доля Xiaomi составила 32% , сообщили RB.RU в пресс-службе Xiaomi.

«По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года прирост составил впечатляющие 125% – самый серьёзный рост среди ведущей тройки компаний (вторую и третью позиции в рейтинге заняли Samsung и Honor — прим. RB.RU). В прошлом же квартале доля Xiaomi на российском рынке составляла 24%», — заявляют представители китайской компании.

Согласно данным Canalys, в прошлом году Xiaomi занимала третье место на отечественном рынке, а уже в третьем квартале 2020 переместилась на вторую строчку. На глобальном рынке компания по-прежнему на второй строчке рейтинга по количеству отгруженных смартфонов. 

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Фото на обложке: OneSideProFoto / Depositphotos

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