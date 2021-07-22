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Xsolla Александра Агапитова запустила инвестиционную платформу для инди-игр

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Xsolla Александра Агапитова запустила инвестиционную платформу для разработчиков инди-игр. Вложения в проект составят $40 млн.

Xsolla Александра Агапитова запустила инвестиционную платформу для инди-игр

По словам президента Xsolla Криса Хьюиша, пишет Venturebeat, компания будет участвовать в финансовой деятельности компаний-разработчиков, но не будет претендовать на их интеллектуальную собственность.

«По всему миру работает около 100 венчурных фондов, ориентированных на игры. Но эти фонды часто нацелены на более крупную рыбу, а не на производителей инди-игр, которым действительно нужны и деньги», – цитирует Venturebeat Криса Хьюиша. 

Общая сумма вложений в проект платформы составит $40 млн.

Компания Xsolla основана в 2005 году пермяком Александром Агапитовым. Предоставляет платежные решения для издателей видеоигр, обслуживает более 700 платежных систем по всему миру и работает с 1,5 тысяч игровых компаний. По информации Venturebeat, к настоящему времени компания помогла партнерам получить доход более $3 млрд от 3,4 тысяч видеоигр.

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Фото: Xsolla / Facebook

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