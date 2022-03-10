Как увеличить доход магазинов на маркетплейсах: XWAY запустил сервис автоматизации продаж

Операционный партнер Ozon, Wildberries, Aliexpress и «Яндекс.Маркета» объявил о запуске платформы для самостоятельного управления продажами на маркетплейсах. XWAY_MMP (Marketplace Management Platform) — новый ресурс для помощи селлерам. Сервис позволяет отслеживать продажи на нескольких площадках одновременно в режиме одного окна.

Российский рынок e-commerce вырос на 34% в 2021 году — предприниматели все чаще стремятся продавать сразу на нескольких онлайн-площадках, возникает необходимость в синхронизации работы.

Одна из основных фишек платформы — одновременная загрузка товарного каталога на разные маркетплейсы с возможностью переноса карточек между ними. Помимо опций по управлению контентом и аналитикой с помощью сервиса получится тестировать маркетинговые стратегии, регистрировать товары в акциях, работать с ценами и скидками.

Через новый ресурс продавцы также в скором времени смогут создавать рекламные кампании с участием блогеров и привлекать дополнительный трафик на карточки товаров, обрабатывать клиентские отзывы, разрешать споры и мониторить возвраты.

XWAY_MMP также помогает продавцам найти перспективную нишу и определить товары с наибольшим потенциалом благодаря ABC-анализу ассортимента. Кроме того, платформа позволит продавцам увеличить GMV в несколько раз, а также оптимизировать бюджет на продвижение. В ходе пользования платформой наибольший рост валовых продаж уже показали товары категорий электроника (496%), хобби и подарки (481%), одежда и обувь (397%).

Операционный партнер маркетплейсов XWAY предоставляет услуги онбординга, фулфилмента, логистики и аналитики, создания контента и внутреннего продвижения. Консолидированный оборот клиентов компании в 2021-м превысил 20 млрд рублей. Сейчас среди них более двух тыс. компаний, в числе которых Panasonic, «Спортмастер», Whirlpool, «Подружка», Vitek, «Здоровая Планета», «Триумфатор».

Фото на обложке и в тексте: предоставлены XWAY