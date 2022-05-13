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Каршеринг «Яндекс.Драйв» частично прекратит работу в одном городе присутствия

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Частные клиенты в Казани не смогут арендовать машину в «Яндекс.Драйве». Сервис прекращает обслуживать там всех клиентов, кроме корпоративных. В пресс-службе компании сказали, что возвращают часть автомобилей лизингодателю и не могут обновить автопарк.

Каршеринг «Яндекс.Драйв» частично прекратит работу в одном городе присутствия

О частичном уходе «Яндекс.Драйва» из Казани сообщило издание «Трушеринг». 

«В мае 2019 мы завели моторы, в мае 2022 мы их заглушаем», – говорится в сообщении сервиса.

«Яндекс.Драйвом» по-прежнему смогут пользоваться корпоративные клиенты. Для частных клиентов количество машин будет постепенно уменьшаться, пояснили в пресс-службе сервиса.

«Сейчас пришло время часть машин парка вернуть обратно лизинговому партнеру. Сейчас происходит много изменений, и из-за сложившейся ситуации на авторынке нет возможности обновить парк в городе», – рассказали в компании.

«Яндекс.Драйв» продолжит работу в Москве, Петербурге и Сочи.

Фото на обложке: hodim / Shutterstock

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