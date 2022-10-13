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«Яндекс.Драйв» добавил в подписку услуги мойки и перегона машины

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Каршеринг «Яндекс.Драйв» добавил в подписку новые услуги — мойку и перегон машины. Об этом сообщила пресс-служба сервиса. Услуги доступны пользователям в Москве.

«Яндекс.Драйв» добавил в подписку услуги мойки и перегона машины

Подписка «Драйва» представляет собой долгосрочную аренду автомобиля. В стоимость включены плановый техосмотр и шиномонтаж, расширенное каско, ОСАГО и страхование жизни. Оплата списывается раз в неделю, раз в месяц или сразу полностью — по желанию пользователя.

Стоимость мойки начинается от 1 тыс. рублей. Услугу можно заказать как на текущий день, так и на определенную дату. Машину заберут после 22:00 и вернут до 9 утра.

Перегон обойдется в 500 рублей. Воспользоваться ей можно по любому адресу в Москве с 22:00 до 9 утра. Оформление доступно на определенную дату или на текущий день.

Фото на обложке: Julia Ar / Shutterstock

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