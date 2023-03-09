В работе «Яндекс.Такси» и Uber случился сбой

В работе «Яндекс.Такси» и Uber произошел сбой. При попытке войти в приложение «Яндекс Go» появляется сообщение «Ошибка сервера», убедился корреспондент RB.RU.
По данным сервиса Dowdradar, число жалоб на работу сервиса «Яндекс.Такси» на момент публикации превысило 2 тыс., на работу Uber — 400. Чаще всего проблемы наблюдаются в Москве и Санкт-Петербурге.
О проблемах с доступом к приложению сообщают и пользователи Twitter.
За февраль—март сбои в работе сервисов «Яндекса» происходили несколько раз. Масштабный сбой произошел 6 февраля — пользователи «Кинопоиска», «Карт», «Музыки» и других сервисов жаловались на невозможность получить доступ к ресурсам. 16 февраля не работала «Яндекс.Музыка», 28 февраля — «Музыка» и «Еда».
Фото на обложке: Unsplash
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