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В «Яндексе» рассказали о планах войти в топ-3 ритейлеров России

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Глава нерекламного направления «Яндекса» Даниил Шулейко в интервью The Bell рассказал о планах компании войти в топ-3 ритейлеров страны. Для достижения этой цели в «Яндексе», в частности, разрабатывают коллаборацию сервисов.

В «Яндексе» рассказали о планах войти в топ-3 ритейлеров России

По словам Шулейко, ему не нравится как устроена логистическая сеть «Яндекс.Маркета», что курьерская доставка товаров возможна с 9 до 18 часов. По словам топ-менеджера, это «ужасно неудобно». Шулейко сказал, что они придумали объединение трех своих сервисов: «Логистики», «Лавки» и «Маркета».

«Курьеры партнеров “Маркета” привозят заказ в “Лавку”, там его оставляют на специальных стеллажах, а пользователь, когда ему удобно, нажимает кнопку “привезите мне”, и курьер “Логистики” за 15 минут приносит ему домой», – пояснил Даниил Шулейко.

По словам Шулейко, до конца 2021 года «Яндекс» планирует инвестировать в e-commerce направление $500 млн. Это, как отметил топ-менеджер, «небывалый объем инвестиций и меньше, чем тратили на “Такси”».  

Шулейко добавил, что сейчас разницы между онлайн и оффлайн ритейлом уже нет – «это иллюзия». По словам топ-менеджера, через несколько лет рынок e-commerce вырастет в 15-20 раз и неизвестно, кто войдет в тройку лидеров. 

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Фото на обложке: Depositphotos.com

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