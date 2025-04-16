«Яндекс» покупает службу доставки Boxberry для расширения в Сибири и на Дальнем Востоке

Процесс технической и операционной интеграции двух компаний завершится до конца 2025 года, говорится в пресс-релизе «Яндекса». Команда Boxberry продолжит развивать логистические сервисы в составе «Яндекса».

«Смарт Логистик» на 100% принадлежал Владимиру Теплюкову, он же владел 45% «Боксберри Софт» (еще 30% у Вероники Тагуновой и 25% у Константина Астафьева), следует из ЕГРЮЛ. Активы Boxberry, связанные с международными логистическими операциями, в периметр сделки не вошли.

Логистическая инфраструктура Boxberry станет частью инфраструктуры «Яндекса», а клиенты этой службы доставки получат доступ ко всем возможностям платформы «Яндекса» для электронной коммерции и доставки: сервисам, технологиям и инфраструктуре.

После сделки ПВЗ «Яндекса» и сервис «Яндекс Доставка» появятся еще в 20 регионах, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке. Там, где доставка уже работает, увеличится количество ПВЗ. В свою очередь клиенты Boxberry смогут отправлять свои товары более чем в 14 тыс. пунктов выдачи заказов по всей России. Им также станут доступны услуги более 60 сортировочных центров «Яндекса». Клиенты Boxberry смогут воспользоваться курьерской экспресс-доставкой.

Boxberry работает с 2010 года, развивая сервис доставки для интернет-магазинов и частных лиц. У компании более 4,2 тыс. отделений и 640 городов присутствия, с ней сотрудничают 12,3 тыс. магазинов. В 2024 году в «Боксберри Софт» работало 529 человек, у компании были обособленные подразделения в Москве, Брянске и Омске.



Приобретаемые компании убыточны. «Боксберри Софт» получила чистый убыток в 2024 году на 197,8 млн рублей, а «Смарт Логистик» — на 13,5 млн рублей. Совокупная выручка обеих компаний превысила 2,7 млрд рублей. ООО «Яндекс.Доставка» заработало чистый убыток на сумму 172,1 млн рублей при выручке в 57,3 млрд рублей.

«Сделка с Boxberry — стратегическое усиление логистической вертикали "Яндекса". В e-commerce сегодня выигрывает не только тот, кто быстрее доставляет, но и тот, кто ближе к клиенту в регионах», — пояснила Русбейс эксперт в e-commerce и основатель EW Club Ирина Поддубная.

По ее словам, у Boxberry помимо 4 тыс. точек есть еще и хорошая узнаваемость среди интернет-магазинов.

«Несмотря на убытки, у компании сильная операционная база, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке — там, где конкуренция все еще ниже, а стоимость последней мили выше. По сути, "Яндекс" покупает не просто актив, а пространство для роста и плотного охвата. Это инвестиция в масштаб и устойчивость», — объяснила эксперт.

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