Boxberry зафиксировал рост спроса на доставку от физлиц на фоне сбоя в СДЭК

Сервис доставки Boxberry зафиксировал рост спроса на отправки посылок от физлиц на фоне сбоя в СДЭК. Об этом RB.RU сообщил коммерческий директор Boxberry Алексей Бездеткин.
«Конечно, на фоне происходящего у нас вырос объем отправок. Спрос на доставку от физических лиц в эти дни на 126% выше среднего недельного объема. Наших мощностей хватает, чтобы обработать этот поток», — отметил Бездеткин.
Сбой в СДЭК длится уже четыре дня. Сервис прекратил выдавать и отправлять посылки в своих ПВЗ 26 мая из-за технического сбоя. 28 мая в СДЭК назвали причиной неполадок сбой в работе вычислительных мощностей.
В ночь на 28 мая международная хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за сбои в работе СДЭК.
Утром 29 мая сайт оператора доставки частично восстановил работу после хакерской атаки. Позднее днем компания сообщила, что начала выдавать отправления на пунктах выдачи заказов.
Фото на обложке: Drazen Zigic /
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