«Яндекс», «Сбер» и Ozon впервые вошли в топ-20 любимых брендов россиян

Любимыми брендами россиян в 2023 году стали Samsung, Adidas, Nike и Apple. Такие результаты показало ежегодное исследование компании Online Market Intelligence (OMI). Также в топ-20 попали три немецких автомобильных бренда, это BMW, Mersedes и Audi. Вместе с тем бренды из Китая не добились серьезных успехов.

В 2023 году в топ-20 впервые попали бренды трех российских технологических компаний. «Яндекс» занял 6-ую строчку, «Сбер» расположился на 13-ой, маркетплейс Ozon занял 17-е место. Также в рейтинг попал ритейлер Gloria Jeans, но по сравнению с предыдущими годами утратил позиции.

Аналитики OMI отметили, что бренды компаний, которые ушли из России, сохраняют высокие позиции в рейтингах. Появление в топе немецких автобрендов в OMI называют показательным примером того, что потребители «не хотят признавать реальность происходящих изменений и/или не хотят верить в их необратимость».

Вместе с тем в исследовании говорится, что попадание в топ сразу трех российских технологических компаний свидетельствует о желании россиян окружать себя отечественными брендами.

В минувшем году зарубежные компании массово избавлялись от российских активов, зачастую продавая бизнес местному менеджменту или франчайзи. Однако появившиеся в результате таких трансформаций бренды не стали популярными среди россиян за редким исключением.

Если в 2022 и 2021 годах российские потребители в числе любимых брендов называли в том числе Coca Cola и McDonald`s, то их преемники «Вкусно — и точка» и «Добрый» в топ-20 в 2023 году не попали.

Методология исследования OMI предполагает не только составление списка из 20 самых популярных брендов, но и анализ их востребованности по категориям. Аналитики пришли к выводам, что потребительские настроения остаются консервативными: число категорий, в которых сменился лидер, в 2023 году остался на уровень 2021 года. Таких категорий оказалось 15.

Китайские бренды представлены в рейтингах незначительно. В категории любимых автобрендов в топ-10 не попал ни один производитель из КНР. Однако в категориях «Мобильные телефоны», «Компьютерная техника» и «Электроника» оказались по одному китайскому бренду, это Realme, MSI и Haier.

В категории «Банковские услуги» доминирующие позиции сохранили «Сбербанк», «Тинькофф» и ВТБ.

OMI проводит исследование «Любимые бренды россиян» с 2008 года. В ходе каждой волны методом онлайн-опроса опрашивают 1,5 тыс. человек от 18 до 55 лет в городах с населением от 1 млн человек.

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