«Яндекс.Авто» теперь в Lada: компания интегрировала свою платформу в отечественные автомобили

«Яндекс» интегрировал свою платформу для автомобилистов «Яндекс.Авто» в модели семейства Lada Vesta, Xray и Xray Cross. Они будут доступны в комплектациях с мультимедийной системой Lada EnjoY Pro с «Яндекс.Авто».

Теперь водители Lada смогут пользоваться привычными сервисами в дороге: «Навигатором», «Музыкой», «Алисой» и «Заправками», гласит пресс-релиз «Яндекса», полученный редакцией RB.RU.

Помимо этого, можно будет синхронизировать систему со своей учётной записью «Яндекса». Так, водители смогут строить маршруты на телефоне и переносить их на экран «Яндекс.Авто».

На большом экране пользоваться сервисами будет удобнее и безопаснее. С помощью голосового ассистента «Алисы» можно будет включить музыку или сказку, построить маршрут, узнать погоду.

«Яндекс.Авто» глубоко интегрирован в автомобиль, поэтому считывает информацию с датчиков и ещё больше помогает водителям в дороге. Например, в зависимости от света фар, меняется дневной или ночной режим на экране. А если скорость машины больше 5 км/час, видео на фоне останавливается — чтобы в дороге было безопаснее, заявляет компания.

«Яндекс участвует в этом проекте с момента создания и тестирования первых прототипов, поэтому мы смогли вместе с коллегами из «АВТОВАЗа» подобрать железо под наши стандарты. Система построена на базе современного процессора и работает под управлением модифицированной нами автомобильной версии Android 9. В итоге получилось решение, сопоставимое со смартфонами по многим параметрам, среди которых — плавность работы, скорость отклика и быстродействие», — отметил Михаил Малахов, руководитель лаборатории «Яндекс.Авто».

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Фото: пресс-служба «Яндекса».