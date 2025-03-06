«Автоваз» запустил новый бренд коммерческих автомобилей SKM

«Автоваз» создал бренд коммерческих автомобилей SKM. Под ним будут выпускаться пассажирские и цельнометаллические фургоны, а также шасси с открытой грузовой платформой. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте автоконцерна. О старте производства и начале продаж сообщат позже.

«Коммерческие автомобили SKM займут рыночную нишу между универсалами Lada Largus и более крупными коммерческими автомобилями наиболее известной в России торговой марки. Это позволит создать полностью оригинальный продукт, отвечающий потребностям различных категорий покупателей: частных клиентов, представителей малого, среднего и крупного бизнеса», — сообщили в «Автовазе».

Там отметили, что новые машины будут отличаться компактными габаритами, современным техническим оснащением, а также удобством погрузки и разгрузки. О старте производства, начале продаж и ключевых особенностях автомобилей «Автоваз» объявит позже.





Новые автомобили SKM, фото: «Автоваз»

В сентябре в «Автовазе» анонсировали новый седан бизнес-класса Lada Aura. Изначально производство автомобиля планировали запустить в третьем квартале 2024 года, но сроки были перенесены. В результате выпуск машины стартовал в октябре того же года. Стоимость Lada Aura на официальном сайте начинается от 2,6 млн рублей.

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