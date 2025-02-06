«Игрушка для взрослого ребенка»: как «Нива» обрела популярность в соцсетях

Мы попытались разобраться в феномене популярности внедорожника от Lada, нашли вероятный прервоисточник тренда и узнали у экспертов автомобильной сферы, отразилась ли популярность в сети на реальных продажах модели.

Выпущенный в 1977 году ВАЗ-2121 (с 2021 года именуемый Lada Niva Legend) предназначался для сельских жителей. Со временем машина обрела популярность среди любителей экстремального отдыха, охоты и рыбалки… а теперь стала модным транспортным средством для российской молодежи. В конце 2024 года социальные сети наводнили видеоролики с автомобилями Niva Legend – пользователи утверждают, что авто предлагает уникальный опыт вождения, демонстрируют ее превосходство на бездорожье и сравнивают иномарки премиум-класса в отечественной «Нивой».

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Истоки тренда и мем с магнитолой

Как это часто бывает в Интернете, источником тренда стал мем. В сентябре 2024 года один из покупателей новой Niva Legend за 1,270 млн рублей выложил в социальные сети обзор на автомобиль, в котором показывает, что из-за обновленной широкоформатной мультимедиа-системы в машине невозможно включить первую и третью передачи. Рычаг переключения коробки попросту упирался в магнитолу.

Юмористический окрас ситуации придал комментарий менеджера салона. Он предложил исправить ситуацию, немного согнув рычаг. «Менеджер говорит: фигня, нужно рычаг здесь немножко согнуть, люди так делают», – говорит автор обзора.

Видео завирусилось благодаря поддержке СМИ. Сначала о нем написало питерское издание «Фонтанка.ру», а затем тему подхватили как федеральные медиа, так и региональные проекты по всей стране. В «АвтоВАЗе» оперативно прокомментировали ролик и пояснили, что это не заводской апгрейд – с конвейера «Нива» по прежнему выходит со стандартной плоской магнитолой. Несмотря на то, что производитель на удивление быстро дал объяснение ситуации, ни один из наших экспертов не подтверждает участие в раскрутке тренда непосредственно пиар-отдела «АвтоВАЗа».

Горячие обсуждения в Сети не навредили репутации автомобиля, а напротив, удачно напомнили о нем молодому поколению в разрезе тренда на ретро. В 2024 году ностальгическая мода, кажется, достигла своего пика затронув даже поколение зумеров. Например, коммуникационный дизайнер Garage Eight Максим Каркач объясняет тягу к устаревшему дизайну ответом на популярность искусственного интеллекта.

«Нива» стала едва ли не идеальным воплощением тяги к ретро-автомобилю. На сегодняшний день в России новыми можно приобрести только три машины «с историей» – Niva Legend, «УАЗ Хантер» и «УАЗ СГР» также известный как «буханка». При этом, последние две модели позиционируются производителем как экспедиционный транспорт для бездорожья и используются в основном как спецтехника. На их сменивший название ВАЗ-2121 остается куда более универсальным автомобилем.

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Стала ли «Нива» популярная за пределами интернета

Популярность модели подтверждают и отчеты производителя. В январе на конференции в Москве президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что по итогам 2024 года Niva Legend показала рост показателей – ее тираж составил 49 543 автомобиля, что на 15% выше, чем в 2023 году и более чем в два раза больше чем в 2022 – тогда реализовали 18 097 единиц. Интересно, что ее более современная, но не такая трендовая преемница Niva Travel выросла в продажах только на 4,8%.

О постоянной востребованности модели говорит и тот факт, что легендарная «Нива» до сих пор остается в модельном ряде производителя, и стартовавшее в декабре промышленное производство внедорожника Lada Niva Sport. За почти пятидесятилетнюю историю машины это едва ли не самый значимый апгрейд – в Sport добавили спортивные настройки подвески и тормозов, и установили 16-клапанный двигатель на 122 лошадиные силы. Гоночная отделка интерьера и увеличение мощности – все это явно рассчитано на привлечение молодой аудитории.

Но значит ли это, что «Ниву» стали кратно чаще замечать на дорогах страны? В «Автостате» считают, что популярность автомобиля – не модный тренд, а стабильный показатель. В пресс-службе аналитического агентства нам рассказали, что резких скачков продаж Niva Legend в последние месяцы на российском рынке не наблюдалось. И все-таки это не мешает модели быть одной из самых востребованных в стране.

Марка Lada остается лидером российского авторынка. Это постоянный фаворит как минимум с 2017 года и ни разу ни один бренд по результатам годовой статистики не сдвинул ее с первого места. По итогам 2024 года доля продаж Lada среди новых автомобилей в России составила 28%. Конкретно Niva Legend в прошлом году заняла восьмое место среди продаж. Это объем почти в 47 000 авто».

По данным «Авто.ру», интерес к классическому внедорожнику Lada Niva Legend не ослабевает уже как минимум год. По их словам, пользователи активно интересуются моделью как среди новых автомобилей, так и на вторичном рынке, где встречаются предложения стоимостью до 30 миллионов рублей.

«Нива» как городской автомобиль

Изменилось и предназначение «Нивы» как автомобиля для бездорожья. Зачастую ее выбирают и как основное авто для города, и как экспонат в коллекцию. Владелец шинного сервиса Baldiro Константин Асланиди рассказывает, что владелец «Нивы» сегодня – далеко не всегда автолюбитель, который стремится к бюджетному сегменту.

Как конкретный пример могу назвать одного нашего клиента, у которого помимо внедорожника в автопарке Mercedes-Benz E-класса и Infiniti QX60. А ездит он теперь в основном на «Ниве». Этот тренд, кстати, затрагивает не только Россию – многие коллекционеры за рубежом приобретают ее как экспонат. Я думаю, что эта машина просто пришлась ко времени. Долгое время она существовала как автомобиль для лесников и любителей офф-роуда, а теперь на нее обратила внимание широкая аудитория как на банально хороший автомобиль. Причины две – она не дорогая в сравнении с другими внедорожниками и очень простая в обслуживании. Несколько лет назад потребитель искал другое в автомобиле, а теперь в приоритете простота и доступность. Почему – я судить не берусь».

Подтверждает эту точку зрения и администратор крупнейшего клуба любителей автомобиля в России «Нива.Клуб» Александр Елисеев. Он считает, что «Нива» отлично показывает себя и в городских условиях.

Можно ли говорить, что «Нива» заточена только под бездорожье и покупать ее просто для города нельзя? Нет. Выбор кузовов у нее довольно приличный, хотя и не все выпускаются по сей день. Хороша ли она для города? По себе скажу, что для Москвы – без разницы. Все автомобили стоят в пробках одинаково. В городах скоростное ограничение нивелирует разницу между многими автомобилями. Зато форм-фактор кузова позволяет парковаться в тесных дворах многоэтажек и на стихийных стоянках. Опять же, по высоте «Нива» проходит на подземные стоянки торговых центров, а ее маневренности хватает, чтобы крутиться по этим стоянкам в поисках свободного места».

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Итоги: так почему «Нива» стала вновь популярна





Борис Закиров, эксперт «Авто.ру» говорит, что трендовость «Нивы» связана в первую очередь с ее доступностью.

Мало какой автомобиль так удачно попадает в категорию «игрушки для взрослого ребенка», через которую можно выразить себя и найти ещё десяток таких же энтузиастов в соседнем дворе. Это подхватили сначала блогеры, которые начали брать себе «Нивы» для совместных проездов, а потом и простые автовладельцы. На вторичном рынке большой спектр предложений на любой вкус: от капсул времени с минимальным пробегом до безумных тюнинг-проектов. Кроме самих автомобилей в продаже практически бесконечный список аксессуаров на любой вкус, многие из которых до неприличия дешевы. К тому же в моду вернулись «квадратные» машины. Ретро-стилистику можно усмотреть и у свежих западных образцов: Ford Bronco, Renault 5 и Twingo, Suzuki Jimny, Dodge Charger, Hyundai N Vision 74».

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