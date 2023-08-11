«Яндексу» не грозит национализация из-за риска «утечки мозгов» — Reuters

Российские власти не решаются на национализацию компании «Яндекс», поскольку опасаются «утечки мозгов» из компании, рассказали агентству Reuters четыре источника, осведомленные о планах компании.

Издание ссылается на декабрьское заявление главы Минцифры Максута Шадаева о том, что за 2022 год Россию покинуло порядка 100 тыс. IT-специалистов. Как говорит один из собеседников, отток сотрудников из «Яндекса» приведет к постепенному упадку компании.

Источники также полагают, что отток квалифицированных кадров может начаться в случае продажи «Яндекса» одной из российских госкомпаний.

Осенью «Яндекс» подтвердил планы по реструктуризации управления бизнесом. Головную компанию Yandex N. V. выделят в отдельную группу, а российский «Яндекс» должен перейти под новую материнскую структуру.

Но как пишет агентство, сейчас переговоры о разделении бизнеса на российский и международный приостановлены.

Ранее источники утверждали, что основными претендентами на приобретение российских активов стали совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, владелец «Северстали» Алексей Мордашов и структуры Владимира Потанина. Также в консорциум для покупки доли в «Яндексе» вошел ВТБ.

Авторы публикации отмечают, что пока неясно, как на процессе разделения скажется недавнее заявление сооснователя компании Аркадия Воложа, который после полуторогодовалого молчания впервые публично осудил действия РФ РФ на территории Украины.

В своем сообщении Волож заявил, что после февраля 2022 года занимался помощью квалифицированным специалистам в переезде из России.

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