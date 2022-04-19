«Яндекс» предложил курьерам со стажем начать карьеру в IT

«Яндекс» предложил курьерам, которые сотрудничают с «Яндекс.Едой», «Лавкой» и «Доставкой» более полугода, освоить IT-специальности на платформе «Практикума». Сервисы доставки заплатят за каждого партнера 90% от стоимости обучения, которая составляет от 60 тыс. до 140 тыс. рублей.

На первую волну этой программы компания готова потратить около 10 млн рублей, сообщили RB.RU в пресс-службе «Яндекса».

Среди специальностей — тестировщик, разработчик, аналитик, дизайнер и другие. Принять участие в программе могут курьеры по всей стране, которые сотрудничают с «Яндекс.Едой», «Лавкой» или «Доставкой» больше шести месяцев.

Будущим студентам нужно заполнить заявку, выбрать профессию и пройти в «Практикуме» вводный курс по ней. После этого участников программы попросят пройти тест на мотивацию и онлайн-интервью. Учеба начнется в июне и продлится от 4 до 10 месяцев — в зависимости от специальности.

Опрос «Яндекс.Еды» среди курьеров показал, что 93% хотят освоить новую профессию. Большинство (70%) готовы потратить на это до 20 тыс. рублей.

В сентябре прошлого года «Яндекс.Такси» выделила 20 млн рублей на обучение водителей IT-профессиям. Программу обучения для водителей тестировали еще в 2020. В том же году к проекту присоединились и в «Яндекс.Еде».

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