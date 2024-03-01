«Яндекс» начал тестировать отложенную оплату для заказов через свои сервисы

«Яндекс» запустил тестирование нового финансового продукта внутри своих сервисов — отложенную оплату. На первом этапе функционал доступен небольшому количеству пользователей «Деливери» и «Яндекс Еды», а в будущем возможна интеграция и в другие сервисы компании.
«Для нас это следующий шаг в стратегии развития финтех-продуктов компании. Благодаря ей [отложенной оплате] клиенты смогут совершать покупки без первого платежа и переплаты», — сообщил RB.RU представитель компании.
Это новая опция «Сплита» (сервис «Яндекса» для оплаты интернет-покупок по частям), при которой сумма заказа записывается на счет, а в течение двух недель ее можно оплатить любой картой. При этом с пользователя не будут взимать дополнительную комиссию или проценты.
Скриншот: «Яндекс»
Представитель компании подчеркнул, что продукт не является рассрочкой: «Это способ оплаты, предлагающий внести сумму позже».
«Яндекс» предлагает различные способы оплаты товаров через свои сервисы: так, оплачивать заказы в интернет-магазинах можно равными частями в течение шести месяцев, а также использовать рассрочку без первого взноса.
Фото на обложке: Sergei Elagin /
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