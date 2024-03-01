«Яндекс» запустил тестирование нового финансового продукта внутри своих сервисов — отложенную оплату. На первом этапе функционал доступен небольшому количеству пользователей «Деливери» и «Яндекс Еды», а в будущем возможна интеграция и в другие сервисы компании.

«Яндекс» начал тестировать отложенную оплату для заказов через свои сервисы