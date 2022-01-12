«Яндекс» присоединился к разбирательству ФАС против Apple из-за оплаты в App Store

«Яндекс» и ассоциация «Интернет-видео» (входят ivi, Okko, Megogo и др.) ходатайствовали о привлечении их к делу о нарушении антимонопольного законодательства в отношении Apple из-за запрета разработчикам приложений сообщать клиентам о возможности оплатить покупки за пределами App Store.

«Яндекс» и ассоциация утверждают, что дело затрагивает их права и интересы как разработчиков приложений, сообщил «Коммерсантъ». В «Яндексе» утверждают, что пользователи имеют право узнавать о разных способах оплаты.

Ассоциация «Интернет-видео» недовольна тем, что Apple удерживает комиссию 30% за оплату подписки на их контент. Из-за действующих правил сервисы со встроенными покупками теряют долю выручки, а сотни миллионов рублей уходят Apple, отметил глава ассоциации Алексей Бырдин.

Ходатайство «Яндекса» принято, а ассоциации — находится на рассмотрении. Рассмотрение дела назначено на 13 января 2021 года.

Юристы считают, что компании могут помочь Федеральной антимонопольной службе (ФАС) доказать нарушение американского IT-гиганта. Компании грозит штраф от 100 тыс. рублей до 2% выручки.

ФАС выявила в действиях Apple признаки нарушения и выдала предупреждение в августе 2021 года. По мнению ведомства, Apple злоупотребляет доминирующим положением, в частности, навязывает разработчикам невыгодные условия и запрещает сообщать пользователаям о наличии альтернативного более выгодного способа оплаты.

Дело в отношении Apple было возбуждено в октябре 2021 года. «Apple не исполнила предупреждение, в связи с чем ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компании», — отметили тогда в ФАС.

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