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«Яндекс» отказался от единых счетчиков Mediascope

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Яндекс» решил не устанавливать единые измерители аудитории на своих сайтах. Компания сама будет передавать обезличенные данные Mediascope.

«Яндекс» отказался от единых счетчиков Mediascope

Этот подход позволит сохранить баланс между защитой данных пользователей и прозрачностью измерения интернет-аудитории, а также соблюдением законодательных требований, объяснили РБК в «Яндексе».

Детали предоставления информации об аудитории еще только вырабатываются, отметил представитель компании, добавив, что у компании «есть все для этого технические возможности».

Информация Mediascope по ключевым сервисам «Яндекса» сейчас ограничена. Например, по «Кинопоиску» раскрываются данные только о пользователях десктопов. Сведения по мобильным устройствам, в отличие от, например, онлайн-кинотеатров ivi или Megogo, не публикуются. Такая же ситуация и с включенными в список обязательных для измерения аудитории сервисами «Яндекс.Видео» и «Яндекс.Дзен».

«Яндекс» отказался от использования счетчиков измерителя еще в 2019 году, но потом снова возобновил отправку. Google принципиально отказывается от установки счетчиков аудитории.

В начале февраля комиссия при Роскомнадзоре 2 февраля определила 79 сайтов, владельцы которых будут обязаны сотрудничать с единым измерителем рунета — компанией Mediascope. Собственники этих компаний должны или установить на сайте измеритель, или предоставить Mediascope данные для исследования до 1 марта.

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Фото на обложке: GaudiLab / Shutterstock

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