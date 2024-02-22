«Яндекс» выведет за рубеж новые бренды потребительской электроники

«Яндекс» будет выводить на зарубежные рынки свои новые бренды потребительской электроники, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

Координировать разработку новых брендов устройств будет Сергей Мельник, который более 15 лет работает в «Яндексе» на руководящих должностях в различных направлениях.

Мельник будет исследовать новые рынки сбыта для умных устройств, разрабатывать линейку потребительской техники с учетом особенностей рынков и в партнерстве с локальными игроками, строить и развивать сильные бренды в массовом сегменте.

В настоящее время линейка умных устройств «Яндекса» представлена умными колонками с «Алисой», ТВ станциями и устройствами умного дома, в числе которых хаб, лампочки, датчики и розетки.

Маркетплейс «Яндекс Маркет» с весны 2022 года развивает бренд Commo, под которым выпускаются зарядки и кабели для них, чехлы для телефонов и батарейки. Накануне компания анонсировала линейку полноразмерных беспроводных наушников.

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