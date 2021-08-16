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В «Яндекс.Такси» опровергли слухи о сегрегации среди водителей

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В «Яндекс.Такси» опровергли слухи о подборе таксистов на заказы по национальному признаку. Такие домыслы транслировали в анонимных telegram-каналах. Писали, что на «эконом» заказы назначают не славян, на более дорогие – славян.

В «Яндекс.Такси» опровергли слухи о сегрегации среди водителей

Комментарий представителя «Яндекс.Такси» передает агентство «РИА Новости».

«Никакой сегрегации по национальному признаку у нас никогда не было, нет и не будет — ни для водителей, ни для пользователей», — говорится в сообщении.  

Ранее анонимные telegram-каналы распространили информацию о том, что «Яндекс.Такси» якобы назначает на заказы уровня «эконом» водителей неславянской наружности, а на более дорогие заказы, например «комфорт +» — славянской. Они назвали это «негласной политкорректной сегрегацией».

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Фото: Shutterstock.com

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