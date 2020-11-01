«Яндекс» начал публиковать динамику числа запросов о потере обоняния

На своей странице «Коронавирус: статистика» компания «Яндекс» начала публиковать данные о количестве поисковых запросов про один из специфических симптомов коронавируса — потерю обоняния. Показатель представлен в динамике, и будет обновляться ежедневно автоматически. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«На графиках можно увидеть, как меняется число запросов вроде "не чувствую запахи причины" на 1 млн запросов к "Яндексу"», — говорится в сообщении.

Также на графиках будет показываться число выявленных за сутки случаев заболевания коронавирусом на 1 млн населения. Оба показателя приводятся в усреднении за пять дней, уточнили в компании.

Отмечается, что связь между частотой запросов о потере обоняния и числом заражений очень опосредованная.

«Есть много внешних факторов, которые влияют на поведение пользователей "Поиска": с одной стороны, слухи и новости могут стимулировать рост числа запросов, с другой — распространение знания о симптомах снижает спрос на информацию из интернета. Поэтому судить по запросам о числе заболевших или о динамике распространения вируса нужно с большой осторожностью», — говорится в тексте, сопровождающем графики.

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