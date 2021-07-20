«Яндекс» поможет сдать квартиру на долгий срок в самом туристическом городе России

Самая крупная IT-компания России поможет сдать квартиру в долгосрочную аренду в самом туристическом городе страны. По данным сервиса «Яндекс.Недвижимость», который заработал в Петербурге, в городе на Неве и Ленобласти сдается 150 тысяч квартир – это второй по объему рынок долгосрочной аренды в России.
Сотрудники сервиса сами сделают фотографии объекта, разместят объявление на «Яндекс.Недвижимости», найдут нанимателей и проведут показы. Арендодателю нужно будет только утвердить кандидатуру арендатора, сообщили в сервисе.
Имущество арендодателя будет застраховано сервисом на 1,4 млн рублей. Если наниматели неожиданно съедут, то «Яндекс.Недвижимость» покроет 30 дней простоя, пока будет искать новых арендаторов.
Услуги будут стоить 5% от ежемесячной арендной платы, стартовой комиссии сервис не берет. Деньги за аренду перечислят на привязанную в личном кабинете банковскую карту, пояснили в сервисе.
«В Санкт-Петербурге и Ленинградской области сдаётся 150 тысяч квартир – это второй по объему рынок долгосрочной аренды в России. Очевидно, что сервис будет здесь востребован и упростит жизнь многим собственникам и арендаторам», – отметил руководитель «Яндекс.Недвижимости» Илья Тихомиров.
С июня 2021 года сервис работает в Москве и Московской области.
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