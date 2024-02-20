«Яндекс» запустил срочные вклады для владельцев карт «Яндекс Пэй» со ставкой до 16,3% годовых

«Яндекс» расширил линейку «Сейвов» — накопительных продуктов для владельцев карт «Яндекс Пэй», запустив в дополнение к бессрочным «Сейвам» «Сейвы» со сроком — то есть привычные вклады, говорится в сообщении компании.

Ставка по срочным «Сейвам» выше, и она фиксируется на весь период. Так, можно открыть вклад на три месяца, шесть месяцев, год или два года. Ставка будет зависеть от срока — например, у «Сейва» на шесть месяцев она составит 16,3% годовых.

Ставка по «Сейвам» без срока составляет 15% в первые три месяца и 11% дальше, однако условия более гибкие: проценты выплачиваются каждый день, а пополнять счет и снимать деньги можно в любой момент.

Пополнить срочный «Сейв» можно в течение недели после открытия, а снять деньги без потери процентов — по истечении срока. Проценты выплатят в конце срока. Одновременно можно открыть до десяти срочных «Сейвов» и хранить на каждом от 10 тыс. до 10 млн рублей.

Чтобы открыть первый «Сейв», нужно встретиться с представителем «Яндекс Пэй» и пройти идентификацию, которая займет около пяти минут. В настоящее время представители «Яндекс Пэй» работают в 130 городах.

Все «Сейвы» хранятся в «Яндекс Банке». На них распространяется стандартная страховка от Агентства по страхованию вкладов. Пополнять вклады можно переводом с карты «Яндекс Пэй» или по реквизитам из любого банка.

Осенью прошлого года «Яндекс Банк» начал выдавать потребительские кредиты до 1 млн рублей сроком до трех лет. В 2022 года банк запустил такую опцию для самозанятых водителей и курьеров.

Фото на обложке: «Яндекс»