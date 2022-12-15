«Яндекс» показал самокаты собственной разработки

«Яндекс Go» показала самокаты собственной разработки. Они проектировались с учетом специфики и дорожной инфраструктуры городов России — более безопасные, прочные и маневренные. Об этом говорится в сообщении «Яндекса».

Новая модель пополнит парк самокатов «Яндекс Go», ее можно будет арендовать весной 2023 года, когда кикшеринг возобновит свою работу после зимнего перерыва.

«Яндекс» заявляет, что это первый в мире арендный самокат из магниевого сплава — его используют для производства сверхпрочных изделий, например в авиации. Такое решение позволяет сделать самокат легче и долговечнее.

Устройство оснастили не только передними, но и задними амортизаторами и сделали большой дорожный просвет для комфортного передвижения по неровной дороге и брусчатке.

У нового самоката широкая, но короткая платформа. Это делает поездку удобной для одного и практически невозможной для двоих. Это сделано в целях безопасности. Руль стал шире — это сделало самокат более устойчивым, а радиус поворота значительно уменьшился. За счет этого должно быть удобнее разворачиваться на узких улицах.

На новом самокате также предусмотрены крючки для сумок, рюкзаков или пакетов. Также обновился держатель для смартфона.

«Яндекс», как сообщалось, презентует собственные электросамокаты взамен китайских Ninebot. Разработкой занимается компания Wind, которую корпорация купила прошлой осенью. Производить самокаты планируется на партнерских заводах в Китае.

Ранее о планах вывести на рынок собственную модель электросамоката заявил кикшеринговый сервис Whoosh, который 14 декабря провел IPO.