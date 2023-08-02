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«Яндекс» начал анализировать поведение пользователей при отправке писем для фильтрации спама

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс 360» обновил систему фильтрации спама, добавив фильтр жесткого спама, анализ поведения при отправке писем и инструмент для аналитики обнаруженных атак, говорится в сообщении «Яндекса».

«Яндекс» начал анализировать поведение пользователей при отправке писем для фильтрации спама

В «Спамооборону» — так называется система «Яндекса» — внедрили следующие функции:

  • Настроили фильтр жесткого спама, который работает на основе машинного обучения. За счет этой технологии вредоносные письма блокируются, не попадают в почтовый ящик и не отображаются в папке со спамом.
  • Улучшили алгоритм определения спама по истории действий пользователей. Теперь технология анти-спама учитывает «профиль поведения» не только при получении, но и при отправке писем. Основываясь на том, как пользователь ведет себя со своим почтовым ящиком, можно понять, схожи ли его действия с действиями спамера.
  • Разработали инструмент для аналитики обнаруженных атак, которым пользуются технические специалисты «Яндекс 360». В случае атаки спам-ботов система автоматически проанализирует угрозу и предложит подходящие варианты блокировки.
  • Добавили новые возможности для администраторов организаций в «Яндекс 360» для бизнеса. Теперь они могут настраивать белые списки для организаций по IP и подсетям и подключать сторонние антиспам-решения.

С начала года почтовые серверы «Яндекс 360» обработали около 46 млрд входящих писем. Более 6 млрд писем попали в спам, еще 4 млрд оказались потенциально опасными для пользователей, следует из статистики компании.

Фото на обложке: II.studio / Shutterstock

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