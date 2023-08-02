«Яндекс» начал анализировать поведение пользователей при отправке писем для фильтрации спама

«Яндекс 360» обновил систему фильтрации спама, добавив фильтр жесткого спама, анализ поведения при отправке писем и инструмент для аналитики обнаруженных атак, говорится в сообщении «Яндекса».

В «Спамооборону» — так называется система «Яндекса» — внедрили следующие функции:



Настроили фильтр жесткого спама, который работает на основе машинного обучения. За счет этой технологии вредоносные письма блокируются, не попадают в почтовый ящик и не отображаются в папке со спамом.

Улучшили алгоритм определения спама по истории действий пользователей. Теперь технология анти-спама учитывает «профиль поведения» не только при получении, но и при отправке писем. Основываясь на том, как пользователь ведет себя со своим почтовым ящиком, можно понять, схожи ли его действия с действиями спамера.

Разработали инструмент для аналитики обнаруженных атак, которым пользуются технические специалисты «Яндекс 360». В случае атаки спам-ботов система автоматически проанализирует угрозу и предложит подходящие варианты блокировки.

Добавили новые возможности для администраторов организаций в «Яндекс 360» для бизнеса. Теперь они могут настраивать белые списки для организаций по IP и подсетям и подключать сторонние антиспам-решения.

С начала года почтовые серверы «Яндекс 360» обработали около 46 млрд входящих писем. Более 6 млрд писем попали в спам, еще 4 млрд оказались потенциально опасными для пользователей, следует из статистики компании.

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