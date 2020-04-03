«Яндекс.Такси» начал доставлять посылки с помощью курьеров
Сервис «Яндекс.Такси» начал доставлять небольшие посылки с помощью курьеров. Об этом говорится в сообщении компании.
У пользователей сервиса в приложении появился новый тариф — «Курьер». По нему можно отправить посылку весом до 10 кг. Развозить их будут курьеры на велосипедах, самокатах и автомобилях.
Для тяжелых посылок у «Яндекс.Такси» есть автомобильный тариф «Доставка».
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Чтобы заказать курьерскую доставку, нужно выбрать адрес (домашний, магазина, ресторана или офиса) и номер отправителя, а затем адрес получателя и добавить комментарии. Стоимость доставки рассчитывается исходя из расстояния и зависит от города.
Оплатить доставку можно только картой. Курьеры будут оставлять посылку у двери получателя.
По словам гендиректора «Яндекс.Такси» Даниила Шулейко, новый тариф поможет поддержать водителей такси: помимо поездок с клиентами, они смогут выполнять новые заказы по доставке небольших посылок.
Фото: Unsplash
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