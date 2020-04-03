«Яндекс.Такси» начал доставлять посылки с помощью курьеров

Сервис «Яндекс.Такси» начал доставлять небольшие посылки с помощью курьеров. Об этом говорится в сообщении компании.

У пользователей сервиса в приложении появился новый тариф — «Курьер». По нему можно отправить посылку весом до 10 кг. Развозить их будут курьеры на велосипедах, самокатах и автомобилях.

Для тяжелых посылок у «Яндекс.Такси» есть автомобильный тариф «Доставка».

По теме: «Яндекс.Такси» начнет доставлять безрецептурные препараты

«Яндекс» запустил проект по перевозке врачей, лекарств и товаров первой необходимости

Чтобы заказать курьерскую доставку, нужно выбрать адрес (домашний, магазина, ресторана или офиса) и номер отправителя, а затем адрес получателя и добавить комментарии. Стоимость доставки рассчитывается исходя из расстояния и зависит от города.

Оплатить доставку можно только картой. Курьеры будут оставлять посылку у двери получателя.

По словам гендиректора «Яндекс.Такси» Даниила Шулейко, новый тариф поможет поддержать водителей такси: помимо поездок с клиентами, они смогут выполнять новые заказы по доставке небольших посылок.

Фото: Unsplash