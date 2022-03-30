«Яндекс» запустил интерактивные субтитры для видео на четырех языках

Интерактивные субтитры к видео на английском, французском, немецком и испанском языках появились в «Яндекс Браузере» для компьютеров, их можно включить как на языке оригинала, так и на русском. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе «Яндекса».
Компания также добавила опцию подсветки по словам — кликнув на неизвестное слово, пользователь получит мгновенный перевод.
Как включить: навести курсор на окно воспроизведения и во всплывающем блоке «Перевести видео» выбрать в настройках активацию субтитров. В настоящее время опция доступна в «Яндекс Браузере» на компьютере для роликов на YouTube.
Как работает технология: перевод делается в несколько этапов. Сначала «Яндекс» распознает речь, превращает ее в текст и с помощью нейронных сетей разбивает на предложения. Нейросеть сразу отмечает, где начало и конец каждого слова на видео, что позволяет подсвечивать слово на экране именно в тот момент, когда оно произносится.
По словам руководителя приложения «Яндекс», «Яндекс Браузера» и главной страницы «Яндекса» Дмитрия Тимко, в дальнейшем компания планирует добавить новые пары языков.
Фото на обложке: Unsplash
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