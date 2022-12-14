«Яндекс» выложил в открытый доступ фреймворк для быстрой сборки Android-приложений

«Яндекс» опубликовал фреймворк Yatagan — он позволяет ускорить сборку приложений на Android. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.
Фреймворк автоматически генерирует код, который связывает между собой части приложения. Так, в «Браузере» он объединяет модули распознавания речи, «Алисы», перевода видео и все остальные компоненты.
Yatagan, как сообщает компания, будет полезен разработчикам, которые используют фреймворк Dagger. Новый фреймворк задействует API Dagger, однако имеет ряд преимуществ:
- генерирует меньше кода, а значит сокращает время сборки;
- можно применять к меньшему числу модулей — частей приложения, которые отвечают за разные функции;
- есть специальный режим, который связывает модули без генерации кода. Он незначительно замедляет запуск приложения, но сильно ускоряет сборку.
«Яндекс» создавал Yatagan для того, чтобы ускорить сбоку «Браузера» или «Яндекса» с «Алисой». По оценкам компании, в среднем скорость сборки может вырасти на 40–50%. Фреймворк можно найти на GitHub.
В конце августа «Яндекс» также опубликовал в открытом доступе DivKit — фреймворк, который позволяет ускорить разработку мобильных приложений и быстрее обновлять интерфейсы.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Android или iOS: что выбрать для старта карьеры в мобильной разработке
- 2 Как парни из Пензы делают миллионы на пиксельных раскрасках
- 3 «iPhone X — наконец хоть какой-то прорыв» — Дмитрий Рябинин (Hi-Tech Mail.Ru) о новом айфоне
- 4 Apple Pay, Android Pay, LG Pay, Samsung Pay – какой ещё Pay тебе нужен
- 5 Новые тренды в Android-разработке: отчет из Сан-Франциско
ВОЗМОЖНОСТИ
15 декабря 2022
18 декабря 2022
18 декабря 2022