«Яндекс» выложил в открытый доступ фреймворк для быстрой сборки Android-приложений

«Яндекс» опубликовал фреймворк Yatagan — он позволяет ускорить сборку приложений на Android. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.

Фреймворк автоматически генерирует код, который связывает между собой части приложения. Так, в «Браузере» он объединяет модули распознавания речи, «Алисы», перевода видео и все остальные компоненты.

Yatagan, как сообщает компания, будет полезен разработчикам, которые используют фреймворк Dagger. Новый фреймворк задействует API Dagger, однако имеет ряд преимуществ:

генерирует меньше кода, а значит сокращает время сборки;

можно применять к меньшему числу модулей — частей приложения, которые отвечают за разные функции;

есть специальный режим, который связывает модули без генерации кода. Он незначительно замедляет запуск приложения, но сильно ускоряет сборку.

«Яндекс» создавал Yatagan для того, чтобы ускорить сбоку «Браузера» или «Яндекса» с «Алисой». По оценкам компании, в среднем скорость сборки может вырасти на 40–50%. Фреймворк можно найти на GitHub.

В конце августа «Яндекс» также опубликовал в открытом доступе DivKit — фреймворк, который позволяет ускорить разработку мобильных приложений и быстрее обновлять интерфейсы.

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