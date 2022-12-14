Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Яндекс» выложил в открытый доступ фреймворк для быстрой сборки Android-приложений

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс» опубликовал фреймворк Yatagan — он позволяет ускорить сборку приложений на Android. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Яндекс» выложил в открытый доступ фреймворк для быстрой сборки Android-приложений

Фреймворк автоматически генерирует код, который связывает между собой части приложения. Так, в «Браузере» он объединяет модули распознавания речи, «Алисы», перевода видео и все остальные компоненты.

Yatagan, как сообщает компания, будет полезен разработчикам, которые используют фреймворк Dagger. Новый фреймворк задействует API Dagger, однако имеет ряд преимуществ:

  • генерирует меньше кода, а значит сокращает время сборки;
  • можно применять к меньшему числу модулей — частей приложения, которые отвечают за разные функции;
  • есть специальный режим, который связывает модули без генерации кода. Он незначительно замедляет запуск приложения, но сильно ускоряет сборку.

«Яндекс» создавал Yatagan для того, чтобы ускорить сбоку «Браузера» или «Яндекса» с «Алисой». По оценкам компании, в среднем скорость сборки может вырасти на 40–50%. Фреймворк можно найти на GitHub.

В конце августа «Яндекс» также опубликовал в открытом доступе DivKit — фреймворк, который позволяет ускорить разработку мобильных приложений и быстрее обновлять интерфейсы. 

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Android или iOS: что выбрать для старта карьеры в мобильной разработке
  2. 2 Как парни из Пензы делают миллионы на пиксельных раскрасках
  3. 3 «iPhone X — наконец хоть какой-то прорыв» — Дмитрий Рябинин (Hi-Tech Mail.Ru) о новом айфоне
  4. 4 Apple Pay, Android Pay, LG Pay, Samsung Pay – какой ещё Pay тебе нужен
  5. 5 Новые тренды в Android-разработке: отчет из Сан-Франциско

ВОЗМОЖНОСТИ

15 декабря 2022

HackWagon22

18 декабря 2022

VK Cup 2022

18 декабря 2022

Академия Инноваторов

Все ВОЗМОЖНОСТИ