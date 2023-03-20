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«Яндекс» опубликовал в открытом доступе исходный код платформы для работы с большими данными

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс» опубликовал в открытом доступе исходный код YTsaurus — платформы для хранения и обработки больших данных, с которой работает большинство сервисов компании. 

«Яндекс» опубликовал в открытом доступе исходный код платформы для работы с большими данными

Платформу можно использовать как для аналитики, так и для обучения сложных моделей с миллиардами параметров, сообщила компания.

С помощью YTsaurus «Поиск» «Яндекса» строит поисковый индекс, а беспилотники используют платформу для обработки данных о поездках и улучшения своих алгоритмов. YTsaurus также управляет суперкомпьютерами «Яндекса», распределяя нагрузку таким образом, чтобы вычислительные мощности использовались эффективно.

«Яндекс» занимается разработкой YTsaurus с 2010 года. В компании отмечают, что наибольшую пользу YTsaurus может принести крупным компаниям, «которые обрабатывают гигантские объемы данных на тысячах серверов в условиях постоянно возрастающей нагрузки».

Исходный код и документация YTsaurus опубликованы на GitHub. Код распространяется под лицензией Apache 2.0. Платформу может использовать или доработать под себя любой желающий.

Фото на обложке: Unsplash

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