«Яндекс» опубликовал в открытом доступе исходный код платформы для работы с большими данными

«Яндекс» опубликовал в открытом доступе исходный код YTsaurus — платформы для хранения и обработки больших данных, с которой работает большинство сервисов компании.
Платформу можно использовать как для аналитики, так и для обучения сложных моделей с миллиардами параметров, сообщила компания.
С помощью YTsaurus «Поиск» «Яндекса» строит поисковый индекс, а беспилотники используют платформу для обработки данных о поездках и улучшения своих алгоритмов. YTsaurus также управляет суперкомпьютерами «Яндекса», распределяя нагрузку таким образом, чтобы вычислительные мощности использовались эффективно.
«Яндекс» занимается разработкой YTsaurus с 2010 года. В компании отмечают, что наибольшую пользу YTsaurus может принести крупным компаниям, «которые обрабатывают гигантские объемы данных на тысячах серверов в условиях постоянно возрастающей нагрузки».
Исходный код и документация YTsaurus опубликованы на GitHub. Код распространяется под лицензией Apache 2.0. Платформу может использовать или доработать под себя любой желающий.
Фото на обложке: Unsplash
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