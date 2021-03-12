У «Яндекс.Кью» появилось мобильное приложение

Сервис экспертных ответов «Яндекс.Кью» сообщил RB.ru о запуске своего мобильного приложения. До этого оставлять вопросы и получать ответы специалистов можно было только в веб-версии.

В приложении также доступны профессиональные сообщества, где можно пообщаться с экспертами различных областей знаний. Например, есть объединения «Маркетинг», «Бизнес и менеджмент», «Недвижимость», «Биология», «Искусство и культура» и другие.

«В интернете нет проблем с количеством контента, но сложно понять, какой информации можно верить. Задача “Кью” — объединить специалистов в разных областях и обеспечить людей достоверными сведениями. Система подтверждения экспертизы авторов и кросс-верификация ответов позволяет нам растить сообщество экспертов», — уточнила руководитель сервиса Тоня Самсонова.

Для удобства, быстроты ответов и было разработано приложение, добавила Самсонова. По данным компании, ежедневная аудитория «Яндекс.Кью» насчитывает 2,5 миллиона человек.

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