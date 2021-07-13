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«Яндекс.Маркет» запустил образовательное шоу «Техникум»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Яндекс.Маркет» запустил образовательное шоу «Техникум». Гостями первых эфиров станут музыкант и саунд-продюсер SALUKI, стримерша Tenderlybae и фотограф Сергей Сухов. Они расскажут про битмейкинг, стриминг и фотографию. Об этом RB сообщили в пресс-службе компании. 

«Яндекс.Маркет» запустил образовательное шоу «Техникум»

В первом выпуске «Техникума» SALUKI покажет, как собрать мини-студию звукозаписи из разных устройств и с ее помощью создавать биты. На второй трансляции Tenderlybae расскажет, как пользоваться хромакеем и, например, выбрать технику для стриминга. В третьем эфире фотограф Сергей Сухов поделится, как выстроить кадр, чтобы получить художественную фотографию.

Эксперты будут не только рассказывать, но и оценивать работы пользователей — аудиотреки, видеовизитки стримеров и художественные фотографии. Это поможет их авторам проверить свои способности.

Для шоу «Яндекс.Маркет» подготовил подборку техники и других товаров для творчества. Среди них — смартфоны, комнатные лампы для фото- и видеосъёмки, звуковые карты, микрофоны, MIDI-клавиатуры, поп-фильтры и многое другое.

Работы можно отправить со страницы «Техникума» до 23 июля. Лучшие из них назовут в следующих эфирах, а их создатели получат призы.

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Фото: Gorodenkoff/Shutterstock

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