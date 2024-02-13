Yclients сменил гендиректора впервые с момента основания

Онлайн-платформа для автоматизации бизнеса сферы услуг Yclients сменила генерального директора впервые с момента основания. Позицию занял сооснователь и финансовый директор сервиса Станислав Петрик . Ранее компанию выкупила VK.

С 23 января 2024 года генеральным директором ООО «Уайклаентс» является Станислав Петрик, следует из данных системы «Контур.Фокус». Ранее CEO проекта с момента его основания в 2015 году выступал сооснователь Юрий Петров.

В пресс-службе Yclients сообщили RB.RU, что «смена генерального директора связана с ускорением передачи бухгалтерской и правовой базы и внедрением новых стандартов отчетности».

Там также добавили, что в управлении Yclients «ничего не меняется»: «Уже с середины 2022 года компанией успешно руководит Игорь Бронин. Игорь пришел в Yclients в 2020 и с того момента прошел путь от менеджера одного из продуктов до исполнительного директора, и прекрасно себя зарекомендовал как управленец».

По словам представителя компании, ключевой фокус Бронина в текущем году — развитие финансовых решений внутри сервиса и бесшовная интеграция в продукты VK.

В конце декабря о покупке Yclients объявила VK. Корпорация предоставит своим пользователям возможность записываться на услуги к различным специалистам внутри платформ.

Yclients является разработчиком продуктов для автоматизации бизнеса сферы услуг, таких как «Арника», SQNS. Также компания выпустила собственное приложение для онлайн-записи. С помощью решений Yclients деятельность ведут более 45 тыс. представителей малого и среднего бизнеса.

По собственным данным, платформа Yclients обрабатывает более 18 млн записей к различным специалистам ежемесячно. По итогам 2022 года выручка компании составила 822,7 млн рублей (против 614,3 в 2021 году), чистый убыток сократился до 51 млн рублей с 191,6 млн рублей в 2021 году.

Фото на обложке: Yclients