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Пользователи Steam назвали Elden Ring лучшей игрой 2022 года

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Пользователи игрового сервиса Steam назвали Elden Ring лучшей игрой 2022 года. В ежегодном конкурсе The Steam Awards от американской компании Valve игроки выбирали самые значимые проекты – с самым интересным сюжетом, визуальным стилем и другими особенностями.

Пользователи Steam назвали Elden Ring лучшей игрой 2022 года

Список победителей конкурса The Steam Awards 2022 опубликован на сайте Steam.

Лучших из лучших выбирали путем голосования, которое проводилось в декабре прошлого года. Номинанты были представлены в нескольких категориях, в частности «VR-игра года», «самый инновационный геймплей», «выдающийся визуальный стиль», «лучший саундтрек».

В голосовании за лучшую игру 2022 года победила Elden Ring. Это компьютерная игра в жанре action/RPG, разработанная японской компанией FromSoftware. Elden Ring выпускается для платформ Windows, PlayStation, Xbox.

В номинации «VR-игра года» победителем стала Hitman 3, игрой с самым выдающимся визуальным стилем игроки признали Marvel's Spider-Man: Miles Morales, а приз игроков за лучший сюжет получила God of War.

В сентябре 2022 года VK заявила о намерениях создать российский аналог Steam. На развитие проекта компания может вложить до $10 млн.

Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock

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