Основанными россиянами лондонский сервис доставки алкоголя с AI-рекомендациями Yep! закрылся

Лондонский сервис доставки алкоголя с AI-рекомендациями Yep! закрылся. Его в декабре 2022 года запустили Алексей Лукьянец и Александр Данилов. «Пока не знаю, что будет дальше», – сообщил Данилов.
Основанный российскими предпринимателями в Лондоне сервис Yep! закрылся спустя 21 месяц работы. Об этом RB.RU сообщил сооснователь проекта Александр Данилов. «Пока не знаю, что будет дальше», – написал он.
Идеей проекта было строительство крупнейшего в Европе оператора по продаже напитков от независимых производителей с большим количеством диджитал смарт-сторов, отметил Данилов.
Алексей Лукьянец и Александр Данилов создали Yep! в декабре 2022 года. Основатели вложили в проект 350 тыс. евро. Yep! стал первой онлайн-платформой в Великобритании, которая продает и доставляет алкоголь, учитывая персональные рекомендации.
Алгоритмы машинного обучения Yep! анализировали предпочтения пользователей и предлагали каждому клиенту персональные рекомендации по конкретным сортам пива и винам. Создавая «вкусовой профиль» пользователя, приложение решало проблему выбора, которая возникает с незнакомыми брендами.
Фото на обложке: marilouamin /
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